Объявлен победитель Нобелевской премии мира 2025 года: получил ли Трамп желаемое
commentss НОВОСТИ Все новости

Объявлен победитель Нобелевской премии мира 2025 года: получил ли Трамп желаемое

Президент США не получил желаемую Нобелевскую премию мира, в сети предполагают, будет ли месть

10 октября 2025, 12:24
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Нобелевская премия мира за 2025 год присуждается смелой и преданной поборнице мира – женщине, поддерживающей пламя демократии среди растущей тьмы. Об этом говорится на сайте премии, передает портал "Комментарии".

Норвежский Нобелевский комитет решил присудить Нобелевскую премию мира за 2025 Марии Корине Мачадо.

"Она получает Нобелевскую премию мира за свою неутомимую работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы и за борьбу за достижение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии.

Как лидер демократического движения в Венесуэле, Мария Корина Мачадо является одним из самых выдающихся примеров гражданского мужества в Латинской Америке в последнее время", – говорится в пресс-релизе.

Там подчеркивают, что Мария Корина Мачадо отвечает всем трем критериям, указанным в завещании Альфреда Нобеля по поводу избрания лауреата Премии мира.

"Она объединила оппозицию своей страны. Она никогда не сомневалась в своем сопротивлении милитаризации венесуэльского общества. Она твердо поддерживает мирный переход к демократии.

Мария Корина Мачадо доказала, что инструменты демократии также инструменты мира. Она олицетворяет надежду на другое будущее, где основные права граждан защищены, а их голоса услышаны. В этом будущем люди наконец-то смогут свободно жить в мире", – говорится в описании.

Отметим, что президент США Дональд Трамп неоднократно претендовал на самую престижную гуманитарную награду в мире, в частности, в своем обращении к Генеральной Ассамблее ООН в сентябре, где заявил, что развязал семь "бесконечных" войн и спас миллионы жизней. На этой неделе он претендовал бы на то, чтобы заставить ХАМАС и Израиль согласиться на первый этап мирного соглашения, предусматривающего освобождение израильских заложников и вывод войск Армии обороны Израиля.

Разные мировые лидеры, осознав, что лесть – это способ завоевать президента, присоединились к хору. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил Трампу, что выдвигает его на премию, когда они встретились в июле. Президенты Габона, Мавритании, Сенегала, Либерии и Гвинеи-Бисау поддержали эту идею, когда встретились с Трампом в Белом доме в том же месяце. Так же поступили президенты Азербайджана и Армении. Правительство Пакистана официально выдвинуло его кандидатуру в июне.

На этой неделе в Верховной Раде Украины нардеп Николай Тищенко также пытался поставить на повестку голосования включение в повестку постановления о выдвижении Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Но сделать его этого не дали, сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Россия поддержала бы выдвижение президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Как сообщает портал "Комментарии", такое заявление сделал помощник российского диктатора Владимира Путина Юрий Ушаков.



