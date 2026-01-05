Очень злопамятный: стало известно, почему Трамп не поддержал оппозицию Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп отказался поддержать лидера венесуэльской оппозиции Марию Корину Мачадо из-за истории с Нобелевской премией мира, на которую сам американский лидер давно претендует. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники, близкие к Белому дому.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

По данным издания, в окружении Трампа не скрывают: у президента отсутствовал интерес к активной поддержке Мачадо после того, как она согласилась принять Нобелевскую премию мира. Как утверждают собеседники WP, Трамп воспринимал эту награду как свою личную цель и ожидал иного шага со стороны венесуэльской оппозиционерки.

Один из источников назвал решение Мачадо "тяжелейшим грехом", несмотря на то что она публично посвятила награду Трампу. По его словам, если бы Мачадо отказалась от премии со словами, что она "принадлежит Дональду Трампу", то сегодня могла бы возглавлять Венесуэлу. После этого президент США фактически поставил под сомнение ее политические перспективы.

Отвечая на вопросы журналистов, Трамп заявил, что Мачадо будет "очень трудно" стать лидером страны, добавив, что она якобы не пользуется достаточной поддержкой и уважением внутри Венесуэлы. Эти слова вызвали недоумение в рядах оппозиции.

Человек, близкий к команде Мачадо, рассказал WP, что ее соратники, которые тайно покинули Венесуэлу ради участия в церемонии вручения Нобелевской премии в Норвегии, были шокированы заявлениями президента США. Один из лидеров оппозиционного движения признал, что комментарии Трампа стали болезненными для многих, однако отметил: в период политических перемен "приходится глотать горькие пилюли".

Читайте также на портале "Комментарии" — Трамп озвучил главный ультиматум Венесуэле.



