Дуже злопам'ятний: стало відомо, чому Трамп не підтримав опозицію Венесуели

Президент США Дональд Трамп відмовився підтримати лідера венесуельської опозиції Марію Коріну Мачадо через історію з Нобелівською премією миру, на яку сам американський лідер давно претендує. Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на джерела, близькі до Білого дому.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

За даними видання, в оточенні Трампа не приховують: президент не мав інтересу до активної підтримки Мачадо після того, як вона погодилася прийняти Нобелівську премію миру. Як стверджують співрозмовники WP, Трамп сприймав цю нагороду як свою особисту мету і чекав на інший крок з боку венесуельської опозиціонерки.

Одне з джерел назвало рішення Мачадо "найважчим гріхом", незважаючи на те, що вона публічно присвятила нагороду Трампу. За його словами, якби Мачадо відмовилася від премії зі словами, що вона "належить Дональду Трампу", то сьогодні могла б очолювати Венесуелу. Після цього президент США фактично поставив під сумнів її політичні перспективи.

Відповідаючи на запитання журналістів, Трамп заявив, що Мачадо буде "дуже важко" стати лідером країни, додавши, що вона нібито не має достатньої підтримки та поваги всередині Венесуели. Ці слова викликали подив у лавах опозиції.

Людина, близька до команди Мачадо, розповіла WP, що її соратники, які таємно залишили Венесуелу задля участі у церемонії вручення Нобелівської премії у Норвегії, були шоковані заявами президента США. Один із лідерів опозиційного руху визнав, що коментарі Трампа стали болючими для багатьох, проте зазначив: у період політичних змін "доводиться ковтати гіркі пігулки".

Читайте також на порталі "Коментарі" — Трамп озвучив головний ультиматум Венесуелі.



