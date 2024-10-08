Очередная подножка от США: Байден отказался ехать в Германию на Рамштайн

Президент США Джо Байден отложил свой визит в Германию из-за урагана "Милтон", который в ближайшее время должен обрушиться на штат Флорида, сообщила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

Джо Байден

По ее словам, Байден решил отложить запланированные поездки в Германию и Анголу из-за угрозы урагана "Милтон" и его прогнозируемой траектории и силы.

Как сообщила представитель Белого дома, президент США останется в стране, чтобы лично контролировать подготовку к урагану и меры реагирования на него, а также наблюдать за ликвидацией последствий урагана "Гелен", недавно поразившего юго-восток Соединенных Штатов.

При этом ожидалось, что Байден примет участие во встрече Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн", которая должна состояться в Германии 12 октября. Это должна быть первая встреча этого формата на уровне лидеров стран.

"Второго саммита мира в ноябре не будет. Президент Байден не приедет на встречу "Рамштайна" из-за урагана Мильтона. До завершения этой недели вполне возможно обнародование информации о том, что плана победы никакого нет, а есть список желаний Зеленского, который разозлил наших партнеров настолько, что процесс достижения компромисса между Украиной и Россией состоится без участия Украины", — заявил политический аналитик Павел Нусс.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в Офисе президента заявили, что второй Глобальный саммит мира, который планировался на ноябрь 2024 года, не пройдет в указанные сроки, но подготовительные работы должны быть завершены к этому времени.

Также "Комментарии" рассказывали , что Байден принял решение выводить Украину на переговоры с РФ в слабой позиции.



