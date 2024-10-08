Очередная подножка от США: Байден отказался ехать в Германию на Рамштайн

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Ткачик Олеся
Президент США Джо Байден отложил свой визит в Германию из-за урагана "Милтон", который в ближайшее время должен обрушиться на штат Флорида, сообщила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
Джо Байден
По ее словам, Байден решил отложить запланированные поездки в Германию и Анголу из-за угрозы урагана "Милтон" и его прогнозируемой траектории и силы.
Как сообщила представитель Белого дома, президент США останется в стране, чтобы лично контролировать подготовку к урагану и меры реагирования на него, а также наблюдать за ликвидацией последствий урагана "Гелен", недавно поразившего юго-восток Соединенных Штатов.
При этом ожидалось, что Байден примет участие во встрече Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн", которая должна состояться в Германии 12 октября. Это должна быть первая встреча этого формата на уровне лидеров стран.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в Офисе президента заявили, что второй Глобальный саммит мира, который планировался на ноябрь 2024 года, не пройдет в указанные сроки, но подготовительные работы должны быть завершены к этому времени.
Также "Комментарии" рассказывали , что Байден принял решение выводить Украину на переговоры с РФ в слабой позиции.
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