Черговий ляпас Путіну: США перехопили танкер «тіньового флоту» РФ
Черговий ляпас Путіну: США перехопили танкер «тіньового флоту» РФ

Вашингтон посилює тиск на обхід санкцій, відстежуючи російські судна від Карибів до Індійського океану

10 лютого 2026, 08:05
Автор:
Кравцев Сергей

Сполучені Штати конфіскували ще один танкер так званого "тіньового флоту" Росії, задіяний у незаконному транспортуванні російської нафти. Як повідомляє Інститут вивчення війни (ISW) з посиланням на Міністерство оборони США, операцію було проведено в ніч з 8 на 9 лютого в зоні відповідальності Індо-Тихоокеанського командування США (INDOPACOM).

Черговий ляпас Путіну: США перехопили танкер «тіньового флоту» РФ

Тіньовий флот РФ. Фото: з відкритих джерел

У Пентагоні заявили, що американські військові здійснили право огляду та морське перехоплення судна Aquila II, після чого піднялися на його борт. За даними Міноборони США, танкер порушував встановлений Вашингтоном карантин для суден, що знаходяться під санкціями, в акваторії Карибського моря. У цьому американські військові відстежували переміщення Aquila II від Карибського басейну до Індійського океану.

Згідно інформації платформи морської розвідки Starboard Maritime Intelligence, танкер ходив під прапором Панами і 8 лютого короткочасно передав сигнал автоматичної ідентифікаційної системи (AIS) в Індійському океані. Попередня зафіксована передача сигналу датується 10 березня 2025 року та була зафіксована поблизу Ормузької протоки – одного з ключових світових маршрутів нафтових постачань.

У ISW зазначають, що судно належить компанії Sunne Co Limited, яка була внесена до списку санкцій США ще в 2025 році. Компанія звинувачується в участі в незаконному постачанні російської нафти за цінами, що перевищують встановлену країнами G7 стелю.

Аналітики наголошують, що нове захоплення танкера демонструє готовність США не лише вводити санкції, а й активно забезпечувати їхнє дотримання у світовому океані. Посилення контролю над "тіньовим флотом" Росії розглядається як важливий елемент тиску на російський енергетичний експорт та спроби Кремля оминати міжнародні обмеження.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Франція затримала тіньовий танкер РФ: Макрон розповів деталі.




Джерело: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-february-9-2026/
