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Очередные обещания: Трамп гарантирует мир в Украине до своей инаугурации

Дональд Трамп обещает закончить войну в Украине до инаугурации

сегодня, 16:58
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Черновалова Кристина

Дональд Трамп, экс-президент США, заявил, что может закончить войну в Украине до того, как вновь войдет в должность, если выиграет выборы. В беседе с журналистами Breitbart News он сказал, что знает, как договориться о мире, потому что хорошо знаком с лидерами обеих сторон конфликта.

Очередные обещания: Трамп гарантирует мир в Украине до своей инаугурации

Дональд Трамп обещает закончить войну в Украине до инаугурации

"Я знаю обоих глав стран. Я очень хорошо знаю президента Путина. Я хочу, чтобы смерть остановилась. Есть смерть и есть разрушение. Они разрушают всю ткань определенной части мира. Я хочу, чтобы это было предметом переговоров и чтобы это было сделано", — добавил Трамп.

Трамп также раскритиковал действующую администрацию США и вице-президента Камалу Харрис. Он считает, что она не справляется с задачей и ее действия могут привести к большой войне.

"Она вообще не справится с этим. Я не думаю, что она что-то сделает. Я думаю, что это просто продолжится, и миллионы людей погибнут. Это может перерасти в мировую войну. Она не способна это сделать. Я хочу это сделать. У меня всегда были очень хорошие отношения с обоими мужчинами, и я считаю, что нахожусь в очень хорошем положении", — заявил политик.

Если Трамп выиграет выборы, он обещает заключить мирное соглашение между выборами в ноябре и инаугурацией в январе. Он уверен, что его знание ситуации и отношения с лидерами помогут ему в этом.

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Источник: https://www.breitbart.com/politics/2024/08/08/exclusive-trump-tells-breitbart-hell-solve-ukraine-russia-war-before-i-get-to-the-white-house-after-im-president-elect/
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Гарик

сегодня, 16:18

посадите его уже в конце концов..пока он еще всех не наипав!клован...


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