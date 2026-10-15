Один шаг Вашингтона и фронт изменится: почему Украина не сможет продолжать войну без США

Украина по-прежнему зависит от американских разведывательных возможностей, спутниковой связи и поставок противоракетных средств. Если Вашингтон ограничит эту поддержку, последствия могут выйти далеко за пределы работы беспилотников и затронуть способность страны отражать российские атаки. Об этом пишет The Economist.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Издание обращает внимание на события ночи с 12 на 13 октября, когда российские ракеты поразили цели в Киеве практически без привычного предварительного предупреждения, основанного на разведывательных данных. 13 октября президент США Дональд Трамп утверждал, что обмен информацией продолжается. Однако менее чем через сутки украинские официальные лица сообщили об ограничениях в работе терминалов Starlink, используемых ударными беспилотниками.

По данным украинской стороны, связь начала пропадать при скорости движения около 160 км/ч, из-за чего некоторым подразделениям пришлось отменять операции. Источник в украинской военной разведке заявил изданию, что почти все возможности Украины наносить удары на средней дальности зависят от Starlink.

Не менее важна американская разведка. Украина использует коммерческие спутниковые снимки и собственные возможности наблюдения, однако они не обеспечивают такой же оперативности и детализации, как американские данные. США также предоставляют инструменты искусственного интеллекта для анализа информации, полноценной замены которым в Европе пока нет.

Особую тревогу вызывает возможное прекращение поставок по программе PURL. По данным публикации, от нее зависит значительная часть снабжения Украины ракетами-перехватчиками для Patriot, а также боеприпасами для истребителей F-16. Европейские страны поставляют собственные системы ПВО, включая SAMP/T, но украинские военные указывают на отсутствие равноценной замены американским возможностям.

The Economist напоминает, что прежняя кратковременная приостановка обмена разведданными уже осложняла использование европейских крылатых ракет, переданных Украине. Новое ограничение могло бы затруднить обнаружение российских ракет и планирование операций в глубине российской территории.

При этом издание отмечает: на момент публикации американская разведывательная поддержка украинских ударов продолжалась. Следовательно, речь идет о риске, а не о подтвержденном полном прекращении сотрудничества.

Главный вывод материала заключается в том, что устойчивость украинской обороны определяется не только количеством оружия на фронте. Доступ к спутниковой связи, своевременным разведданным и средствам перехвата остается критически важным преимуществом, которое Европа пока не способна полностью воспроизвести.

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