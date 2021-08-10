Одного из чиновников США обвинили в домогательствах к женщинам: кто заменит его на должности

В отставку подал губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

Известно, что прокуратура сообщила ему о подозрениях в сексуальных домогательствах к 11 женщинам.



Эндрю Куомо - губернатор штата Нью-Йорк, фото The Daily Beast

"Я делал это всю свою жизнь. Это кто я с тех пор, как себя помню. По-моему, я никогда ни с кем не переступал черту, но я не осознавал, насколько эта линия была смещена", — отметил Куомо. "Есть смены поколений и культуры, которые я просто не ценил полностью — и я должен был это сделать. Никаких оправданий", — добавил губернатор.



Белый дом отреагировал на новость о том, что губернатор Эндрю Куомо уйдет в отставку через 14 дней, повторив, что это результат, за который выступал президент Байден. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отвергла любые опасения, что объявление Куомо затмило принятия ключевого пункта двусторонней программы.

"Президент четко высказал свою точку зрения на прошлой неделе, и он на ней настаивает. Мы считаем, что это история о мужественных женщинах, которые выступили, рассказали свои истории, поделились своими переживаниями. Расследование, которое контролируется генеральным прокурором, завершилось сегодня. Результат точно такой же, к которому президент призвал еще на прошлой неделе ", — сказала Псаки журналистам на брифинге во вторник.

На должность Куомо должны назначить

члена Демократической партии, вицегубернаторку Кэти Хочул, которая станет первой женщиной-губернатором Нью-Йорка.

"Кэти Хочул будет чрезвычайным губернатором. Она понимает сложности и необходимости нашего государства, она была и конгрессменом, и последние несколько лет была вицегубернатором. Она готова к работе и способна быть чрезвычайным губернатором, и я с нетерпением жду, чтобы поддержать ее и помочь ей, когда она вернется к управлению нашим государством в очень тяжелое и сложное время", заявила сенатор Кирстен Гиллибранд.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!