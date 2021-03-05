Охрана Капитолия из-за угрозы нападений: кому выгодно раскачивать ситуацию

Полиция Капитолия попросила, чтобы сотрудники Национальной гвардии продолжали обеспечивать безопасность Капитолия США еще в течение двух месяцев из-за опасений потенциального насилия.

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

Будут ли волнения в США? Кому выгодно раскачивать ситуацию? С этими вопросами порталу "Комментарии" помогли разобраться эксперты.

Доктор политических наук Валентин Якушик поясняет: "Необходимость усиления охраны национальной гвардией Капитолия (да и многих других зданий федеральных властей США) в настоящее время, как и накануне вступления в должность (инаугурации) президента Джозефа Байдена, связана с изменением типа политического режима в США в результате специфического функционирования в конце 2020 – начале 2021 года процедур проведения выборов, оспаривания и официального закрепления их результатов. До этого в США существовала по сути консенсуальная (стремящаяся к поиску общего согласия) демократия при видимости (порой острого) противостояния двух ведущих политических партий. Но, в конце концов, все основные политические и социально-экономические силы давали согласие на политическое правление тех, кто одерживал победу на выборах или за кем такая победа официально признавалась в результате дополнительных судебных и административных процедур. Теперь же значительная часть общества США (не менее одной трети) ставит под сомнение не только результаты президентских выборов 2020 года, но и справедливость и честность использовавшихся процедур проведения выборов, подсчёта голосов и закрепления результатов выборов".

По словам Валентина Якушика, легитимность высших политических властей США серьёзно ослаблена.

"Они не могут в полной мере чувствовать себя в безопасности и им в предчувствии протестов приходится опираться не столько на "мягкую силу" традиционной демократии, идей национального единства и поиска консенсуса, сколько на жёсткие механизмы угрозы и реального применения легального насилия. Действия и запросы полиции Капитолия в связи с этим оправданы и логичны, ей нужны гарантии того, что такая "жёсткая сила" имеется в достаточном и даже избыточном объёме", — подчеркивает эксперт.

Он отмечает, что ныне основные угрозы институциональной стабильности в США исходят не только и даже не столько от "разгневанных" сторонников Дональда Трампа.

"Ведь они сейчас в значительной степени деморализованы и дезориентированы вследствие сокрушительного поражения, вызванного чрезвычайно удачной для руководства Республиканской партии странного, бесшабашного и безответственного штурма "радикальными республиканцами" Капитолия 6 января 2021 года. На данном этапе основной силой "американского бунта", "бессмысленного и беспощадного", скорее являются не отдельные группы "безбашенных" авантюристов-республиканцев, а радикалы из числа их противников – анархисты, троцкисты, крайнее крыло BLM и подобные им", — говорит Валентин Якушик.

Эксцессы, по-видимому, неизбежны, считает эксперт. И власти США должны быть готовы противостоять им.

"Ведь многие "демократические ультрарадикалы", "революционеры-антитрамписты" недовольны тем, что в силу общей логики функционирования государственных механизмов великой державы новый президент объективно вынужден проводить в жизнь многие важные компоненты политики своего оппонента – предыдущего президента США. Это совершенно не устраивает радикалов, крушивших прежний режим и не собирающихся останавливаться "на полпути" и довольствоваться малым, — объясняет Валентин Якушик. — Кроме того, отнюдь не исключены попытки "расшатать" Джозефа Байдена и со стороны его "заклятых друзей", которые делали ставку на него лишь как на компромиссную переходную фигуру с тем, чтобы в скором времени на первый план вышла иная, менее предсказуемая в своих действиях и менее сбалансированная политическая фигура из дуумвирата лидеров исполнительной власти".

По словам политолога-международника Дениса Пилаша, для США уличное насилие, в том числе беспорядки, устроенные ультраправыми сторонниками разнообразных теорий заговора, окрыленными президентством Дональда Трампа — не новость. И штурм Капитолия 6 января 2021 — не первый случай, когда правоохранительные органы продемонстрировали неспособность (или нежелание) предотвратить силовую конфронтацию, приведшую к гибели людей.

"Так, в 2017 в Шарлотсвилле во время протестов "Объединенных правых" погибла антифашистская контрдемонстрантка Хизер Хейер. Однако тогда Дональд Трамп уклонился от возложения ответственности на участников мероприятия, включавших открытых расистов и неонацистов, — отмечает Денис Пилаш. — Впрочем, сомнительно, чтобы сейчас существовала серьезная опасность, что органы власти в Вашингтоне подвергнутся организованным атакам".

Продление присутствия Нацгвардии на Капитолии — скорее перестраховка после провального опыта в начале года, считает эксперт.

"С момента последних президентских выборов конспирологическое движение QAnon называло всё новые и новые даты, когда Трамп должен "явить миру свою победу" и расправиться с оппонентами. Очередная дата "настоящей инаугурации Трампа" была "назначена" сторонниками этого течения на 4 марта — и вновь ничего не произошло. В этот день не случилось и массовой мобилизации доверяющих этим слухам, что подтверждает маловероятность подобных волнений здесь и сейчас, — подчеркивает Денис Пилаш. — Однако расколы внутри американского общества никуда не делись. Поэтому не исключено, что накопившиеся социальные проблемы, с которыми администрация Байдена вряд ли сможет совладать, выльются в очередные протесты и уличные противостояния, а поляризация как фрустрированных избирателей республиканцев, так и противоположного политического фланга, ждущего более радикальных решений, чем способны предложить демократы, будет только нарастать".

Напомним, скандальный экс-президент США Дональд Трамп во время выступления во Флориде заявил, что может принять участие в следующих выборах президента Америки.

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