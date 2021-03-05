Охрана Капитолия из-за угрозы нападений: кому выгодно раскачивать ситуацию

Полиция Капитолия попросила, чтобы сотрудники Национальной
гвардии продолжали обеспечивать безопасность Капитолия США еще в течение двух
месяцев из-за опасений потенциального насилия.
Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua
Будут ли волнения в США? Кому выгодно раскачивать ситуацию? С этими вопросами порталу "Комментарии" помогли разобраться эксперты.
Доктор политических наук Валентин Якушик поясняет:
"Необходимость усиления охраны национальной гвардией Капитолия (да и многих
других зданий федеральных властей США) в настоящее время, как и накануне
вступления в должность (инаугурации) президента Джозефа Байдена, связана с
изменением типа политического режима в США в результате специфического
функционирования в конце 2020 – начале 2021 года процедур проведения выборов,
оспаривания и официального закрепления их результатов. До этого в США
существовала по сути консенсуальная (стремящаяся к поиску общего согласия)
демократия при видимости (порой острого) противостояния двух ведущих
политических партий. Но, в конце концов, все основные политические и
социально-экономические силы давали согласие на политическое правление тех, кто
одерживал победу на выборах или за кем такая победа официально признавалась в
результате дополнительных судебных и административных процедур. Теперь же
значительная часть общества США (не менее одной трети) ставит под сомнение не
только результаты президентских выборов 2020 года, но и справедливость и
честность использовавшихся процедур проведения выборов, подсчёта голосов и
закрепления результатов выборов".
По словам Валентина Якушика, легитимность высших политических
властей США серьёзно ослаблена.
"Они не могут в полной мере чувствовать себя в безопасности и
им в предчувствии протестов приходится опираться не столько на "мягкую силу"
традиционной демократии, идей национального единства и поиска консенсуса,
сколько на жёсткие механизмы угрозы и реального применения легального насилия.
Действия и запросы полиции Капитолия в связи с этим оправданы и логичны, ей
нужны гарантии того, что такая "жёсткая сила" имеется в достаточном и даже
избыточном объёме", — подчеркивает эксперт.
Он отмечает, что ныне основные угрозы институциональной
стабильности в США исходят не только и даже не столько от "разгневанных"
сторонников Дональда Трампа.
"Ведь они сейчас в значительной степени деморализованы и
дезориентированы вследствие сокрушительного поражения, вызванного чрезвычайно
удачной для руководства Республиканской партии странного, бесшабашного и
безответственного штурма "радикальными республиканцами" Капитолия 6 января 2021
года. На данном этапе основной силой "американского бунта", "бессмысленного и
беспощадного", скорее являются не отдельные группы "безбашенных"
авантюристов-республиканцев, а радикалы из числа их противников – анархисты,
троцкисты, крайнее крыло BLM и подобные им", — говорит Валентин Якушик.
Эксцессы, по-видимому, неизбежны, считает эксперт. И власти
США должны быть готовы противостоять им.
"Ведь многие "демократические ультрарадикалы",
"революционеры-антитрамписты" недовольны тем, что в силу общей логики
функционирования государственных механизмов великой державы новый президент
объективно вынужден проводить в жизнь многие важные компоненты политики своего
оппонента – предыдущего президента США. Это совершенно не устраивает радикалов,
крушивших прежний режим и не собирающихся останавливаться "на полпути" и
довольствоваться малым, — объясняет Валентин Якушик. — Кроме того, отнюдь не
исключены попытки "расшатать" Джозефа Байдена и со стороны его "заклятых
друзей", которые делали ставку на него лишь как на компромиссную переходную
фигуру с тем, чтобы в скором времени на первый план вышла иная, менее
предсказуемая в своих действиях и менее сбалансированная политическая фигура из
дуумвирата лидеров исполнительной власти".
По словам политолога-международника Дениса Пилаша, для США
уличное насилие, в том числе беспорядки, устроенные ультраправыми сторонниками
разнообразных теорий заговора, окрыленными президентством Дональда Трампа — не
новость. И штурм Капитолия 6 января 2021 — не первый случай, когда
правоохранительные органы продемонстрировали неспособность (или нежелание)
предотвратить силовую конфронтацию, приведшую к гибели людей.
"Так, в 2017 в Шарлотсвилле во время протестов
"Объединенных правых" погибла антифашистская контрдемонстрантка Хизер
Хейер. Однако тогда Дональд Трамп уклонился от возложения ответственности на
участников мероприятия, включавших открытых расистов и неонацистов, — отмечает
Денис Пилаш. — Впрочем, сомнительно, чтобы сейчас существовала серьезная
опасность, что органы власти в Вашингтоне подвергнутся организованным атакам".
Продление присутствия Нацгвардии на Капитолии — скорее
перестраховка после провального опыта в начале года, считает эксперт.
"С момента последних президентских выборов конспирологическое
движение QAnon называло всё новые и новые даты, когда Трамп должен "явить
миру свою победу" и расправиться с оппонентами. Очередная дата
"настоящей инаугурации Трампа" была "назначена"
сторонниками этого течения на 4 марта — и вновь ничего не произошло. В этот
день не случилось и массовой мобилизации доверяющих этим слухам, что
подтверждает маловероятность подобных волнений здесь и сейчас, — подчеркивает
Денис Пилаш. — Однако расколы внутри американского общества никуда не делись.
Поэтому не исключено, что накопившиеся социальные проблемы, с которыми
администрация Байдена вряд ли сможет совладать, выльются в очередные протесты и
уличные противостояния, а поляризация как фрустрированных избирателей
республиканцев, так и противоположного политического фланга, ждущего более
радикальных решений, чем способны предложить демократы, будет только
нарастать".
Напомним, скандальный экс-президент США Дональд Трамп во время выступления во Флориде заявил, что может принять участие в следующих выборах президента Америки.
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