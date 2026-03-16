«Он боится только нас»: Трамп заявил, что чего действительно боится Путин

Президент США Дональд Трамп сделал резонансное заявление по поводу отношений между Россией, Европой и Соединенными Штатами. По его мнению, единственной реальной силой, вызывающей беспокойство у Кремля, является американская военная мощь.

Политик подчеркнул, что эффективность Североатлантического альянса держится именно на ресурсах Вашингтона.

"Вот что такое НАТО, ведь НАТО это мы. Спросите Путина. Путин боится нас", — подчеркнул Трамп.

Он также добавил, что лидер РФ не видит серьезной опасности в оборонных возможностях европейских стран, сосредотачивая свое внимание исключительно на США.

"Он не боится, он совершенно не боится Европы. Он боится Соединенных Штатов Америки и армии, которую я создал в первый срок", — резюмировал американский лидер.

Эти слова прозвучали на фоне продолжающихся дискуссий о финансировании Альянса и призывах Трампа к европейским партнерам увеличить свои расходы на оборону.

"Нам никто не нужен. Мы самая сильная нация в мире. У нас самая сильная армия в мире!" – добавил Дональд Трамп.

