«Він боїться лише нас»: Трамп заявив, що чого насправді боїться Путін

Президент США Дональд Трамп зробив резонансну заяву щодо відносин між Росією, Європою та Сполученими Штатами. На його думку, єдиною реальною силою, яка викликає занепокоєння у Кремля, є американська військова міць.

Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Політик підкреслив, що ефективність Північноатлантичного альянсу тримається саме на ресурсах Вашингтона.

"Ось що таке НАТО, адже НАТО — це ми. Запитайте Путіна. Путін боїться нас", — наголосив Трамп.

Він також додав, що лідер РФ не вбачає серйозної небезпеки в оборонних спроможностях європейських країн, зосереджуючи свою увагу виключно на США.

"Він не боїться, він абсолютно не боїться Європи. Він боїться Сполучених Штатів Америки та тієї армії, яку я створив у перший термін", — резюмував американський лідер.

Ці слова пролунали на тлі триваючих дискусій щодо фінансування Альянсу та закликів Трампа до європейських партнерів збільшити свої витрати на оборону.

"Нам ніхто не потрібен. Ми найсильніша нація у світі. У нас найсильніша армія у світі!" — додав Дональд Трамп.

