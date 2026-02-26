Отношения между звездой Голливуда Робертом Де Ниро и Дональдом Трампом перешли в фазу очередного острого противостояния. Оскароносный актер в эфире MS Now выступил с резким заявлением, призвав граждан США отстранить Трампа от власти.

«Он идиот, он разрушает страну»: Роберт Де Ниро призвал американцев избавиться от Трампа

По мнению актера, дальнейшее пребывание политика в должности приведет к катастрофическим последствиям.

"Он идиот. Мы должны избавиться от него. Он разрушит страну", — заявил Роберт Де Ниро, отметив необходимость избежать "неутешительного будущего".

Дональд Трамп не замедлил ответить, опубликовав обширный пост в своей соцсети Truth Social. В нем он подверг критике оппонентов-демократов и отдельно остановился на фигуре актера, поставив под сомнение его умственные способности.

"Им бы сесть в лодку со смешанным на Трампе Робертом Де Ниро — еще одним больным человеком, выжившим из ума, с, как я считаю, крайне низким IQ, совершенно не понимающим, что делает и что говорит", — написал Дональд Трамп.

Политик также добавил, что некоторые высказывания актера являются "настоящим преступлением". Этот эпизод стал продолжением многолетней розни между двумя знаменитостями, каждый раз вспыхивающей с новой силой во время избирательных циклов в США.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Президент США Дональд Трамп оказался в центре громкого скандала из-за публикации в своей соцсети Truth Social. Политик распространил видео, созданное с помощью искусственного интеллекта, посвященное заявлениям о фальсификации выборов. Однако наибольшее возмущение вызвал финал ролика: в конце видео бывший президент Барак Обама и его жена Мишель предстают в образе обезьян в джунглях.