Стосунки між зіркою Голлівуду Робертом Де Ніро та Дональдом Трампом перейшли у фазу чергового гострого протистояння. Оскароносний актор в ефірі MS Now виступив із різкою заявою, закликавши громадян США усунути Трампа від влади.

«Він ідіот, він руйнує країну»: Роберт Де Ніро закликав американців позбутися Трампа

На думку актора, подальше перебування політика на посаді призведе до катастрофічних наслідків.

"Він ідіот. Ми повинні позбутися його. Він зруйнує країну", — заявив Роберт Де Ніро, наголосивши на необхідності уникнути "невтішного майбутнього".

Дональд Трамп не забарився з відповіддю, опублікувавши розлогий пост у своїй соцмережі Truth Social. У ньому він розкритикував опонентів-демократів і окремо зупинився на постаті актора, поставивши під сумнів його розумові здібності.

"Їм би сісти в човен із помішаним на Трампі Робертом Де Ніро — ще однією хворою людиною, що вижила з розуму, з, як я вважаю, вкрай низьким IQ, яка абсолютно не розуміє, що робить і що говорить", — написав Дональд Трамп.

Політик також додав, що деякі висловлювання актора є "справжнім злочином". Цей епізод став продовженням багаторічної ворожнечі між двома знаменитостями, яка щоразу спалахує з новою силою під час виборчих циклів у США.

