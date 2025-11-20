Он не отступит: у Трампа назвали важный вопрос по Украине, который тот дожмет до конца

Советник президента США Дональда Трампа по политическим вопросам Стивен Миллер во время общения с журналистами заявил, что прекращение российской войны в Украине является одним из приоритетов внешней политики Штатов.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Это вопрос, который президент (Дональд Трамп – ред.) продолжает ставить на первое место в нашей внешней политике, а именно по урегулированию войны между Украиной и Россией", – отметил чиновник.

При этом Миллер уточнил, что основа цель – достичь мира в Европе, а также прекратить убийства и уничтожение невинных людей.

В то же время советник Трампа отказался от комментария относительно нового плана администрации президента США, нацеленного на прекращение российской войны в Украине.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп действительно дал свое согласие на реализацию 28-пунктного "мирного плана" между Россией и Украиной, который высокопоставленные чиновники его администрации тайно разрабатывали в течение последних нескольких недель, консультируясь с российским посланником Кириллом Дмитриевым и украинскими чиновниками. Об этом сообщает "NBC News", со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации Трампа.

Ссылаясь на чиновника, участвовавшего в разработке плана, документ составляли спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и зять президента Джаред Кушнер.

"План сосредоточен на предоставлении обеим сторонам гарантий безопасности для обеспечения длительного мира. Он включает то, чего Украина хочет, и что ей нужно для длительного мира", – говорится в сообщении.

В публикации отмечают, что чиновник не раскрыл деталей плана, который, по его мнению, еще требует определенных переговоров с ключевыми сторонами, участвующими в процессе.



