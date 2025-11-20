logo

BTC/USD

83142

ETH/USD

2724.15

USD/UAH

42.15

EUR/UAH

48.52

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Он не отступит: у Трампа назвали важный вопрос по Украине, который тот дожмет до конца
commentss НОВОСТИ Все новости

Он не отступит: у Трампа назвали важный вопрос по Украине, который тот дожмет до конца

Советник Трампа заявил, что прекращение войны РФ против Украины является приоритетом внешней политики США

20 ноября 2025, 09:34
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Советник президента США Дональда Трампа по политическим вопросам Стивен Миллер во время общения с журналистами заявил, что прекращение российской войны в Украине является одним из приоритетов внешней политики Штатов.

Он не отступит: у Трампа назвали важный вопрос по Украине, который тот дожмет до конца

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Это вопрос, который президент (Дональд Трамп – ред.) продолжает ставить на первое место в нашей внешней политике, а именно по урегулированию войны между Украиной и Россией", – отметил чиновник.

При этом Миллер уточнил, что основа цель – достичь мира в Европе, а также прекратить убийства и уничтожение невинных людей.

В то же время советник Трампа отказался от комментария относительно нового плана администрации президента США, нацеленного на прекращение российской войны в Украине.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп действительно дал свое согласие на реализацию 28-пунктного "мирного плана" между Россией и Украиной, который высокопоставленные чиновники его администрации тайно разрабатывали в течение последних нескольких недель, консультируясь с российским посланником Кириллом Дмитриевым и украинскими чиновниками. Об этом сообщает "NBC News", со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации Трампа.

Ссылаясь на чиновника, участвовавшего в разработке плана, документ составляли спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и зять президента Джаред Кушнер. 

"План сосредоточен на предоставлении обеим сторонам гарантий безопасности для обеспечения длительного мира. Он включает то, чего Украина хочет, и что ей нужно для длительного мира", – говорится в сообщении. 

В публикации отмечают, что чиновник не раскрыл деталей плана, который, по его мнению, еще требует определенных переговоров с ключевыми сторонами, участвующими в процессе. 




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/4060654-pripinenna-vijni-v-ukraini-e-prioritetom-zovnisnoi-politiki-ssa-radnik-trampa.html
Теги:

Новости

Все новости