Він не відступить: у Трампа назвали важливе питання щодо України, яке той дотисне до кінця
commentss НОВИНИ Всі новини

Він не відступить: у Трампа назвали важливе питання щодо України, яке той дотисне до кінця

Радник Трампа заявив, що припинення війни РФ проти України є пріоритетом зовнішньої політики США.

20 листопада 2025, 09:34
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Радник президента США Дональда Трампа з політичних питань Стівен Міллер під час спілкування з журналістами заявив, що припинення російської війни в Україні є одним із пріоритетів зовнішньої політики Штатів.

Він не відступить: у Трампа назвали важливе питання щодо України, яке той дотисне до кінця

Дональд Трамп. Фото: із відкритих джерел

"Це питання, яке президент (Дональд Трамп – ред.) продовжує ставити на перше місце у нашій зовнішній політиці, а саме щодо врегулювання війни між Україною та Росією", – зазначив чиновник.

При цьому Міллер уточнив, що основа має на меті досягти миру в Європі, а також припинити вбивства та знищення невинних людей.

Водночас, радник Трампа відмовився від коментаря щодо нового плану адміністрації президента США, націленого на припинення російської війни в Україні.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент США Дональд Трамп справді дав свою згоду на реалізацію 28-пунктного "мирного плану" між Росією та Україною, який високопосадовці його адміністрації таємно розробляли протягом останніх кількох тижнів, консультуючись із російським посланцем Кирилом Дмитром. Про це повідомляє "NBC News", з посиланням на високопосадовця адміністрації Трампа.

Посилаючись на чиновника, який брав участь у розробці плану, документ складали спецпосланник Трампа Стів Уіткофф, віце-президент Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо та зять президента Джаред Кушнер.

"План зосереджений на наданні обом сторонам гарантій безпеки для забезпечення тривалого світу. Він включає те, чого Україна хоче і що їй потрібно для тривалого світу", – йдеться у повідомленні.

У публікації зазначають, що чиновник не розкрив деталей плану, який, на його думку, ще потребує певних переговорів із ключовими сторонами, які беруть участь у процесі.




Джерело: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/4060654-pripinenna-vijni-v-ukraini-e-prioritetom-zovnisnoi-politiki-ssa-radnik-trampa.html
