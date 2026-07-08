«Они ку-ку»: Трамп объявил об отмене перемирия с Ираном после масштабных ночных ударов США

Дональд Трамп объявил о расторжении любых договоренностей по прекращению огня с Тегераном после того, как Соединенные Штаты атаковали более 80 военных объектов на территории Ирана.

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Отношения между Вашингтоном и Тегераном окончательно зашли в тупик и переросли в открытое военное противостояние. Глава Белого дома четко дал понять, что дипломатический путь урегулирования конфликта полностью исчерпан.

Трамп заявил, что для него прекращение огня в Иране закончилось. Такая жесткая реакция президента США вызвана поведением иранской стороны в ходе переговоров. Американский лидер публично обвинил руководство страны в коварстве и нарушении предыдущих обещаний.

"Они лжецы, — эмоционально подчеркнул президент США, объясняя причины срыва диалога. – Мы заключаем соглашение. Все согласны. Никакого ядерного оружия. Мы заключаем сделку. Они выходят, разговаривают с прессой и говорят, что мы никогда даже этого не обсуждали".

Поведение иранских дипломатов и политиков вызвало в Вашингтоне откровенное негодование. Глава государства не стал подбирать мягкие слова для оценки действий противоположной стороны.

"С ними что-то не так. Они ненормальные", — резюмировал Трамп, добавив, что больше вообще нет желания вести какие-либо переговоры или иметь дело с иранцами.

Слова президента США подкрепились мощными действиями американской армии. В ночь на 8 июля Пентагон провел масштабную военную операцию, атаковав иранские позиции по воздуху и морю. США нанесли серию ударов по Ирану, поразив более 80 различных целей .

Поводом для столь радикального ответа со стороны Вашингтона стали агрессивные шаги самого Тегерана накануне. Прямой причиной массированной атаки американских сил назвали недавние иранские удары по трем гражданским торговым кораблям.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что ранее Трамп после российских ударов по Киеву заявлял, что Путин стремится к миру.