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Марьян Ощановский
Американский писатель Стивен Кинг заявил, что Республиканская партия США фактически "убивает Украину", раз за разом откладывая на потом принятие решения о продолжении помощи Украине.
Стивен Кинг поддерживает Украину с начала вторжения РФ. Фото из открытых источников
Как известно, бывший президент США Дональд Трамп после встречи со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном дал понять, что не отрицает одобрения помощи Украине, но только в виде займа. Трамп заявил представителям медиа, что республиканцы "думают о том, чтобы сделать это в виде займа, а не просто подарка".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в начале вторжения РФ в украинских спецслужбах и других государственных органах было много предателей, работавших на врага, однако сейчас их гораздо меньше. По словам украинского президента, война в значительной степени помогла выявить должностных лиц, работавших на Россию.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что из-за неспособности поддержать Украину на фоне наступления РФ США стремительно теряют доверие стратегических партнеров в Европе и Азии. Соответствующие выводы делает военно-аналитический портал Defense Express, анализируя недавние заявления мировых лидеров. Издание пишет, что "неоказанием помощи Украине США уничтожают свое положение гаранта безопасности", что с каждым днем "становится не просто очевидным, а максимально публичным на уровне высших государственных инстанций".
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Ігор
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