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"Они убивают Украину": известный американский писатель раскритиковал республиканцев

Стивен Кинг подверг критике Республиканскую партию за задержку помощи Украине

сегодня, 20:19
Автор:
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Марьян Ощановский
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Американский писатель Стивен Кинг заявил, что Республиканская партия США фактически "убивает Украину", раз за разом откладывая на потом принятие решения о продолжении помощи Украине.

"Они убивают Украину": известный американский писатель раскритиковал республиканцев

Стивен Кинг поддерживает Украину с начала вторжения РФ. Фото из открытых источников

"Как сказал один консервативный комментатор-республиканец, президент РФ Владимир Путин, пожалуй, сам себя щиплет", — подчеркнул Стивен Кинг в соцсети.

Как известно, бывший президент США Дональд Трамп после встречи со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном дал понять, что не отрицает одобрения помощи Украине, но только в виде займа. Трамп заявил представителям медиа, что республиканцы "думают о том, чтобы сделать это в виде займа, а не просто подарка".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в начале вторжения РФ в украинских спецслужбах и других государственных органах было много предателей, работавших на врага, однако сейчас их гораздо меньше. По словам украинского президента, война в значительной степени помогла выявить должностных лиц, работавших на Россию.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что из-за неспособности поддержать Украину на фоне наступления РФ США стремительно теряют доверие стратегических партнеров в Европе и Азии. Соответствующие выводы делает военно-аналитический портал Defense Express, анализируя недавние заявления мировых лидеров. Издание пишет, что "неоказанием помощи Украине США уничтожают свое положение гаранта безопасности", что с каждым днем "становится не просто очевидным, а максимально публичным на уровне высших государственных инстанций".



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Источник: https://twitter.com/StephenKing/status/1779096989361184894?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1779096989361184894%7Ctwgr%5Ee5af5f380c86c4711c5a4e3dfe2b0ad3cacd5d38%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fadm.espreso.tv%2Fnews%2Fedit%2F638666
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