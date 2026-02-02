ООН на грани финансового коллапса: появилась жесткая реакция Трампа

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему по силам решить финансовые трудности Организации Объединенных Наций (ООН), заставив другие страны платить свои взносы. Как передает портал "Комментарии", об этом глава Белого дома рассказал в телефонном интервью Politico.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Американский лидер отметил, что не знал о задолженности США перед ООН, однако уверен в своей способности "очень легко решить проблему".

"Если бы они пришли к Трампу и сказали ему, я бы заставил всех заплатить, так же как я заставил НАТО платить. Все, что мне нужно сделать, – это позвонить этим странам... Они прислали бы чеки в течение нескольких минут", – заявил президент.

При этом Дональд Трамп не уточнил, планируют ли США погасить собственные миллиардные долги перед ООН.

Читайте также на портале "Комментарии" — генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что Организация Объединенных Наций оказалась под угрозой неизбежного финансового коллапса из-за неуплаты вкладов странами-членами. Об этом сообщает Reuters.

Глава ООН уже не в первый раз обращает внимание на серьезные финансовые проблемы организации.

"Кризис углубляется, угрожая реализации программ и создавая риск финансового коллапса. И ситуация будет ухудшаться в ближайшем будущем", – отметил он в письме, адресованном послам.

Отмечается, что Соединенные Штаты существенно снизили объемы добровольного финансирования структур ООН, а также отказались уплачивать обязательные взносы в регулярный бюджет организации и бюджет миротворческих миссий. Президент США Дональд Трамп ранее называл ООН структурой с большим потенциалом, однако подчеркивал, что она не использует его должным образом. Кроме того, он инициировал создание Совета мира, который, по мнению отдельных наблюдателей, может ослабить влияние и авторитет традиционной международной организации.



