ООН на межі фінансового колапсу: з'явилася жорстка реакція Трампа

Президент США Дональд Трамп заявив, що йому під силу вирішити фінансові труднощі Організації Об'єднаних Націй (ООН), змусивши інші країни сплачувати свої внески. Як повідомляє портал "Коментарі", про це глава Білого дому розповів у телефонному інтерв'ю Politico.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Американський лідер зазначив, що не знав про заборгованість США перед ООН, однак упевнений у своїй здатності "дуже легко вирішити проблему".

"Якби вони прийшли до Трампу і сказали йому, я змусив би всіх заплатити, так само як я змусив НАТО платити. Все, що мені потрібно зробити, — це подзвонити цим країнам... Вони б надіслали чеки протягом декількох хвилин", — заявив президент.

При цьому Дональд Трамп не уточнив, чи США планують погасити власні мільярдні борги перед ООН.

Читайте також на порталі "Коментарі" — генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що Організація Об'єднаних Націй опинилася під загрозою неминучого фінансового колапсу через несплату вкладів країнами-членами. Про це повідомляє Reuters.

Глава ООН вже не вперше звертає увагу на серйозні фінансові проблеми організації.

"Криза поглиблюється, погрожуючи реалізації програм та створюючи ризик фінансового колапсу. І ситуація погіршуватиметься в найближчому майбутньому", – зазначив він у листі, адресованому послам.

Зазначається, що Сполучені Штати суттєво знизили обсяги добровільного фінансування структур ООН, а також відмовилися сплачувати обов'язкові внески до регулярного бюджету організації та бюджету миротворчих місій. Президент США Дональд Трамп раніше називав ООН структурою з великим потенціалом, проте наголошував, що вона не використовує його належним чином. Крім того, він ініціював створення Ради світу, яка, на думку окремих спостерігачів, може послабити вплив та авторитет традиційної міжнародної організації.



