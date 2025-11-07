Орбан не просто так отбыл в Вашингтон в Трамп: цель Будапешта шокирует

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сегодня, 7 ноября, посетит Белый дом, стремясь инициировать новый саммит между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным. По оценке его советников такая встреча могла бы стать шагом к завершению войны в Украине, сообщает The Guardian.

Фото: из открытых источников

Издание отмечает, что Орбан, предложивший провести саммит в Будапеште, также планирует добиться отмены американских санкций в отношении российской энергетики. Это станет важным тестом для позиции Трампа по Кремлю, особенно после его критики Путина за затягивание переговоров по окончании войны.

Источники The Guardian отмечают, что главной целью венгерского премьера является привлечение Трампа к визиту в Венгрию в преддверии парламентских выборов в апреле. По мнению советников, такой визит укрепит авторитет Орбана и активизирует его консервативный электорат. "Для Орбана ключевое — это приезд Трампа в Будапешт перед выборами. Газовые вопросы будут обсуждать, но приоритет — политика", — сообщил источник в венгерском правительстве.

Политический аналитик Ссузанна Вег из Немецкого фонда Маршалла назвала возможный визит "важной политической услугой" президента США. Предыдущая попытка организовать саммит Трамп-Путин в Будапеште потерпела поражение после телефонного разговора министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио.

Однако эксперты считают, что Орбан, вероятно, снова поднимет этот вопрос, поскольку Трамп заинтересован в позиции миротворца в глобальных конфликтах, и венгерский премьер хочет использовать это для собственных политических целей.

