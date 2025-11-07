Орбан перед встречей с Трампом получил жесткий ультиматум от США: детали

В преддверии встречи премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с президентом США Дональдом Трампом группа американских сенаторов обратилась в Будапешт с призывом прекратить зависимость от российских энергоносителей. Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на текст резолюции, полученной в свое распоряжение.

В документе законодатели выразили обеспокоенность тем, что Венгрия продолжает активно сотрудничать с Москвой в энергетической сфере и не демонстрирует реальные шаги к сокращению импорта российских нефти и газа. Сенаторы напомнили, что Европейский Союз уже принял инициативу, предусматривающую полное прекращение закупок российских энергоресурсов к 2027 году, и призвали венгерское правительство присоединиться к этому плану.

Резолюцию подписали десять сенаторов от обеих партий – среди них республиканцы Роджер Викер, Том Тиллис, Митч МакКоннелл и демократы Джин Шахин, Крис Ван Голлен и Крис Кунс. Авторы документа подчеркнули, что продолжение энергетического сотрудничества с Россией только усиливает позиции Кремля.

Виктор Орбан, имеющий тесные связи с американскими консерваторами, по данным СМИ, рассчитывает на встрече с Дональдом Трампом обсудить дальнейшие поставки российской нефти. При этом большинство стран ЕС после 2022 уже резко сократили импорт российских энергоносителей.

Сенатор-республиканец Том Тиллис подчеркнул, что Владимир Путин является военным преступником, использующим экспорт энергии для финансирования своей агрессии против Украины. Он добавил, что резолюция преследует цель не допустить превращения энергетической зависимости в "оружие в руках диктатора"

Сенатор-демократ Джин Шахин отметила, что большинство европейских государств уже достигли значительного прогресса в уменьшении энергетических связей с Россией, однако позиция Будапешта, по ее словам, подрывает коллективную безопасность и играет в пользу Кремля.

