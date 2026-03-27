Орбану не на шутку достанется: США анонсировали адский удар по другу Путина через Украину

В Соединенных Штатах группа сенаторов инициировала законопроект , предусматривающий возможное введение санкций против Венгрии . Речь идет об ограничениях в отношении должностных лиц, подозреваемых в блокировании помощи Украине . Об этом сообщает издание FT.

Фото: из открытых источников

Инициаторами документа стали сенаторы Джин Шахин и Том Тиллис . Они предлагают применить санкции к венгерским чиновникам, которые, по их мнению, не только препятствуют поддержке Киева, но усиливают энергетическую зависимость страны от России. В Вашингтоне считают, что подобные действия противоречат интересам союзников.

Предложенный акт называется " Block Putin Act ". Он предусматривает введение финансовых ограничений и визовых запретов против лиц, причастных к закупкам российских энергоносителей или попыткам сорвать международную помощь Украине. В случае принятия документа его исполнение станет обязательным для администрации президента Дональда Трампа .

В то же время в проекте не упоминается премьер-министр Венгрии Виктор Орбан , хотя именно его политика часто становится предметом критики со стороны партнеров. В настоящее время эта инициатива находится только на стадии рассмотрения, и для вступления в силу она должна получить поддержку всего Сената США .

В то же время в Европе также растет напряжение. Страны Европейского Союза все острее реагируют на действия Будапешта, в частности на блокирование важных решений по поддержке Украины. Задержка финансового пакета помощи в десятки миллиардов евро может обернуться для Венгрии политической изоляцией и серьезными экономическими последствиями.

Критику выражают и европейские лидеры. В частности, канцлер Германии Фридрих Мерц обвинил Орбана в нелояльности после ветирования решений ЕС. Он подчеркнул, что подрыв единства и эффективности союза не останется без ответной реакции.

