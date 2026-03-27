Головна Новини Світ США Орбану не на жарт дістанеться: США анонсували пекельний удар по другу Путіна через Україну
Орбану не на жарт дістанеться: США анонсували пекельний удар по другу Путіна через Україну

У разі ухвалення законопроєкту президент США Дональд Трамп має запровадити санкції проти угорських посадовців за перешкоджання допомозі Україні

27 березня 2026, 08:30
Клименко Елена

У Сполучених Штатах група сенаторів ініціювала законопроєкт, який передбачає можливе введення санкцій проти Угорщини. Йдеться про обмеження щодо посадовців, яких підозрюють у блокуванні допомоги Україні. Про це повідомляє видання FT.

Орбану не на жарт дістанеться: США анонсували пекельний удар по другу Путіна через Україну

Ініціаторами документа стали сенатори Джин Шахін та Том Тілліс. Вони пропонують застосувати санкції до угорських чиновників, які, на їхню думку, не лише перешкоджають підтримці Києва, а й посилюють енергетичну залежність країни від Росії. У Вашингтоні вважають, що такі дії суперечать інтересам союзників.

Запропонований акт має назву "Block Putin Act". Він передбачає введення фінансових обмежень і візових заборон проти осіб, причетних до закупівель російських енергоносіїв або до спроб зірвати міжнародну допомогу Україні. У разі ухвалення документа його виконання стане обов’язковим для адміністрації президента Дональда Трампа.

Водночас у проєкті не згадується прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, хоча саме його політика часто стає предметом критики з боку партнерів. Наразі ця ініціатива перебуває лише на стадії розгляду, і для набуття чинності вона має отримати підтримку всього Сенату США.

Водночас у Європі також зростає напруження. Країни Європейського Союзу дедалі гостріше реагують на дії Будапешта, зокрема на блокування важливих рішень щодо підтримки України. Затримка фінансового пакета допомоги на десятки мільярдів євро може обернутися для Угорщини політичною ізоляцією та серйозними економічними наслідками. 

Критику висловлюють і європейські лідери. Зокрема, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц звинуватив Орбана у нелояльності після накладення вето на рішення ЄС. Він підкреслив, що підрив єдності та ефективності союзу не залишиться без відповідної реакції.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що у Кремлі відзначили, що нібито "позитивно сприйняли" слова президента України Володимира Зеленського щодо американських умов гарантій безпеки. За словами спецпредставника російського правителя Кирила Дмитрієва, "він нарешті все зрозумів".



