Оружие для мира: США очертили новую формулу поддержки Украины через НАТО
commentss НОВОСТИ Все новости

Оружие для мира: США очертили новую формулу поддержки Украины через НАТО

Вашингтон не исключает передачи наступательных систем и подчеркивает: поставки будут продолжаться, пока не будет подписано мирное соглашение

5 февраля 2026, 13:00
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Соединенные Штаты продолжат поставки вооружения для Украины через страны НАТО до момента заключения мирного соглашения. Речь идет как об оборонных, так и о наступательных системах. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Витакер в интервью телеканалу NewsMax.

Оружие для мира: США очертили новую формулу поддержки Украины через НАТО

Мэтью Уитакер. Фото: из открытых источников

По его словам, Вашингтон и дальше будет продавать американское оружие союзникам по Альянсу, а те, в свою очередь, будут передавать его преимущественно Украине. Такая схема будет действовать столько, сколько потребуется для достижения устойчивого мира.

Витакер подчеркнул, что помощь будет включать в себя средства противовоздушной и противоракетной обороны, а также наступательные вооружения, которые позволят Украине эффективно продолжать борьбу. По его словам, это необходимо для того, чтобы украинское государство могло защищать себя и не допустить захвата своей территории.

Постпред США при НАТО подчеркнул, что позиция президента Дональда Трампа по этому вопросу четкая и последовательная. Главными приоритетами в рамках Альянса он назвал сохранение единства коалиции и укрепление обороноспособности союзников в Европе и Канаде.

Консолидированная сила НАТО, по убеждению Витакера, должна стать гарантией будущего мира и предохранителем от нового вторжения на европейский континент после завершения войны в Украине.

Читайте на портале "Комментарии" — война России против Украины должна завершиться немедленно, и Соединенные Штаты намерены приложить усилия для ее прекращения. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс , комментируя подход администрации Дональда Трампа к внешней политике и конфликту в Украине.

Также издание "Комментарии" сообщало – высшее руководство России публично подтвердило приверженность максималистским целям войны против Украины и фактически исключило возможность мирного урегулирования без выполнения требований Кремля. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).




