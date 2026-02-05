Оружие для мира: США очертили новую формулу поддержки Украины через НАТО

Соединенные Штаты продолжат поставки вооружения для Украины через страны НАТО до момента заключения мирного соглашения. Речь идет как об оборонных, так и о наступательных системах. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Витакер в интервью телеканалу NewsMax.

Мэтью Уитакер. Фото: из открытых источников

По его словам, Вашингтон и дальше будет продавать американское оружие союзникам по Альянсу, а те, в свою очередь, будут передавать его преимущественно Украине. Такая схема будет действовать столько, сколько потребуется для достижения устойчивого мира.

Витакер подчеркнул, что помощь будет включать в себя средства противовоздушной и противоракетной обороны, а также наступательные вооружения, которые позволят Украине эффективно продолжать борьбу. По его словам, это необходимо для того, чтобы украинское государство могло защищать себя и не допустить захвата своей территории.

Постпред США при НАТО подчеркнул, что позиция президента Дональда Трампа по этому вопросу четкая и последовательная. Главными приоритетами в рамках Альянса он назвал сохранение единства коалиции и укрепление обороноспособности союзников в Европе и Канаде.

Консолидированная сила НАТО, по убеждению Витакера, должна стать гарантией будущего мира и предохранителем от нового вторжения на европейский континент после завершения войны в Украине.

