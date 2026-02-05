Зброя до миру: США окреслили нову формулу підтримки України через НАТО

Сполучені Штати продовжать постачання озброєння для України через країни НАТО до моменту укладення мирної угоди. Йдеться як про оборонні, так і про наступальні системи. Про це заявив постійний представник США при НАТО Меттью Вітакер в інтерв’ю телеканалу NewsMax.

Меттью Вітакер. Фото: з відкритих джерел

За його словами, Вашингтон і надалі продаватиме американську зброю союзникам по Альянсу, а ті, у свою чергу, передаватимуть її переважно Україні. Така схема діятиме стільки, скільки буде потрібно для досягнення сталого миру.

Вітакер наголосив, що допомога включатиме засоби протиповітряної та протиракетної оборони, а також наступальні озброєння, які дозволять Україні ефективно продовжувати боротьбу. За його словами, це необхідно для того, щоб українська держава могла захищати себе і не допустити захоплення своєї території.

Постпред США при НАТО підкреслив, що позиція президента Дональда Трампа з цього питання є чіткою і послідовною. Ключовими пріоритетами в межах Альянсу він назвав збереження єдності коаліції та зміцнення обороноздатності союзників у Європі й Канаді.

Саме консолідована сила НАТО, на переконання Вітакера, має стати гарантією майбутнього миру та запобіжником від нового вторгнення на європейський континент після завершення війни в Україні.

Читайте також на порталі "Коментарі" — війна Росії проти України має завершитися негайно, і Сполучені Штати мають намір докласти зусиль для її припинення. Про це заявив віце-президент США Джей Ді Венс, коментуючи підхід адміністрації Дональда Трампа до зовнішньої політики та конфлікту в Україні.

Також видання "Коментарі" повідомляло – найвище керівництво Росії публічно підтвердило відданість максималістським цілям війни проти України та фактично відкинуло можливість мирного врегулювання без виконання вимог Кремля. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).



