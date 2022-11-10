Ошеломляющей победы республиканцев не произошло: о чем говорят итоги выборов для США и Украины

Экс-президент США, один из лидеров Республиканской партии Дональд Трамп назвал известные на данный момент результаты промежуточных выборов в Конгресс в некоторой мере разочаровывающими. О чем говорит это заявление и известный на данный момент расклад? Что это значит в ракурсе российско-украинской войны? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Выборы в США. Фото: из открытых источников

И Республиканская, и Демократическая партия – неоднородны, внутри каждого есть разные течения, группы

Директор Института мировой политики, политический эксперт, автор книги "Гибридная война" Евгений Магда рассуждает так:

"Промежуточные выборы в Конгресс США оказались намного более интересными и неожиданными, чем казалось на первый взгляд. Были настроения в стиле – республиканцы всё легко выиграют. Но этого не случилось. Высоки шансы на то, что в Сенате сохранится баланс сил. А то, что в Палате представителей сейчас усилятся позиции республиканцев и они там получат большинство, я бы не драматизировал. Следует понимать, что и Республиканская, и Демократическая партия – неоднородны. Внутри каждой есть различные течения, группы. И внутрипартийная борьбы в стане республиканцев будет в ближайшее время намного интереснее, чем борьба между республиканцами и демократами".

Евгений Магда уверен, что Украине не потеряет двухпартийной поддержки со стороны США после этих выборов.

Важным моментом он считает то, решится ли Трамп в течение недели огласить о своем баллотировании в президенты на выборах 2024 года.

Для Украины глобально после того, как демократы утратят контроль над всем Конгрессом, мало что изменится

Политтехнолог, специалист по антикризисным кампаниям Денис Богуш акцентирует, что ошеломительной победы республиканцев не случилось.

"И тотально их красные флаги (партийный цвет, тогда как у демократов – синий) над Конгрессом не взвились. Уже понятно, что республиканцы возьмут большинство в Палате представителей. Но не подавляющее, как прочили некоторые. В Сенате же и вовсе – плюс-минус паритет", – отмечает эксперт.

Он обращает внимание, что одним из меседжей избирательной кампании республиканцев, особенно их радикального, трампистского, крыла было уменьшение поддержки Украины. Мол, лучше больше средств направлять на преодоление внутренних проблем в самих США.

"Думаю, в самой Республиканской партии уже поняли, что использовали явно российские нарративы, – говорит Денис Богуш. – Не исключаю, что будет проведено соответствующее расследование".

По мнению эксперта, для Украины глобально после того, как демократы утратят контроль над всем Конгрессом, мало что изменится.

"Администрация Байдена уже четко дала понять, что продолжит поддерживать нас в противостоянии российской агрессии. Двухпартийное единодушие в этом смысле было и останется", – констатирует политтехнолог.

Республиканские лидеры настроены воинственно по отношению к российской агрессии против Украины

Эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко также считает, что для Украины после этих американских выборов принципиально ничего не меняется.

"Я специально отслеживал в свое время – только 15 республиканцев не голосовали за помощь Украине, из них 12 переизбрались. Всего же конгрессменов – 435. Делайте выводы. Более того, республиканские лидеры настроены воинственно по отношению к российской агрессии против Украины. И тут они "ястребы" не меньшие, чем демократы. Причем четко декларируют это", – отмечает эксперт.

Он также подчеркивает, что все заявления, в том числе имеющие отношение к Украине, это – на уровне межпартийной борьбы.

"Она значительно поутихнет после этих выборов. Впереди нас ждет год ленд-лиза на 40 млрд долларов. И он только начал действовать. На 2024 год, думаю, Конгресс пропустит ленд-лиз на такую же, а то и большую сумму. Единственное, может быть больше антикоррупционных разборок, попыток республиканцев контролировать процесс – как, в каком количестве и почему идут в Украину те или иные виды вооружения, насколько эффективно они используются. Для нас это значит больше бюрократизма и геморроя, но и больше ответственности, – поясняет Виктор Бобыренко. – Чтобы не было попыток использовать поставляемую помощь не по назначению".

Читайте также на портале "Комментарии" — "современные фашисты Путина убивают наших граждан": секретарь СНБО Алексей Данилов с критикой обратился к НАТО.







Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!