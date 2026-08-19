Ошибка на 54 миллиона: женщина случайно купила лотерейный билет и сорвала джекпот

Случайная ошибка при покупке лотерейного билета полностью изменила жизнь матери-одиночки Гарины Фирон из Нью-Йорка. Женщина, работавшая охранницей в знаменитой тюрьме Райкерс-Айленд, обычно покупала лотерейные билеты крайне редко — не чаще раза в полгода. В тот день она посетила местный магазин и планировала испытать удачу в Powerball, однако по недоразумению кассир выдал ей карточку Mega Millions.

Шары с номерами для лотереи / Фото: Pixabay (Carlos Bonilla Miranda)

Вместо того чтобы вернуть билет, Гарина решила оставить его себе, просто положила в сумочку и на несколько дней полностью забыла о нем. Она даже не следила за оглашением результатов в прямом эфире. О своем фантастическом выигрыше женщина узнала только на работе, когда ее коллега решил проверить номера в газете. Когда выяснилось, что все числа совпали, Гарина от шока и радости не смогла удержать эмоций и принялась прыгать прямо в рабочем кабинете.

Жизнь Гарины к этому моменту была полна тяжелых испытаний: детство на Ямайке она частично провела в приюте для бездомных, а позже самостоятельно преодолевала финансовые трудности в США, получала образование и работала в опасных условиях. Главным приоритетом для новоиспеченной миллионерши сразу стала забота о семье — в частности, обеспечение качественного медицинского ухода для ее слабовидящей матери.

Победительница решила забрать выигрыш единовременной выплатой, которая после уплаты налогов составила около 33 миллионов долларов. Женщина призналась, что после новостей о джекпоте ее телефон буквально разрывается от звонков давних знакомых. Она решила взять отпуск на работе, чтобы спокойно проконсультироваться с финансовыми экспертами, распорядиться деньгами с умом и определиться со своим будущим.

Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал, как 110 игроков одновременно выиграли в лотерею: причина шокировала даже организаторов.