Помилка на 54 мільйони: жінка випадково купила лотерейний білет і зірвала джекпот

Випадкова помилка під час купівлі лотерейного білета повністю змінила життя матері-одиначки Гаріни Фірон із Нью-Йорка. Жінка, яка працювала охоронницею у знаменитій в'язниці Райкерс-Айленд, зазвичай купувала лотерейні білети вкрай рідко — не частіше ніж раз на пів року. Того дня вона завітала до місцевого делі й планувала випробувати удачу в Powerball, однак через непорозуміння касир видав їй картку Mega Millions.

Кулі з номерами для лотереї / Фото: Pixabay (Carlos Bonilla Miranda)

Замість того щоб повернути білет, Гаріна вирішила залишити його собі, просто поклала до сумочки й на декілька днів повністю забула про нього. Вона навіть не стежила за оголошенням результатів у прямому ефірі. Про свій фантастичний виграш жінка дізналася лише на роботі, коли її колега вирішив перевірити номери в газеті. Коли з'ясувалося, що всі числа збіглися, Гаріна від шоку й радості не змогла втримати емоцій і почала стрибати просто в робочому кабінеті.

Життя Гаріни до цього моменту було сповнене важких випробувань: дитинство на Ямайці вона частково провела у притулку для безпритульних, а пізніше самотужки долала фінансові труднощі в США, здобувала освіту та працювала в небезпечних умовах. Головним пріоритетом для новоспеченої мільйонерки одразу стала турбота про родину — зокрема забезпечення якісного медичного догляду для її слабозорої матері.

Переможниця вирішила забрати виграш одноразовою виплатою, яка після сплати податків склала близько 33 мільйонів доларів. Жінка зізналася, що після новин про джекпот її телефон буквально розривається від дзвінків давніх знайомих. Вона вирішила взяти відпустку на роботі, аби спокійно проконсультуватися з фінансовими експертами, розпорядитися грошима з розумом та визначитися зі своїм майбутнім.

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