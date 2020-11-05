"Остановите счет!" - Трамп подает иски в суд

Язык
BTC/USD
15029.91
ETH/USD
409.06
LTC/USD
58.09
USD/UAH
28.60
EUR/UAH
33.70
RUB/UAH
0.39
Татьяна Лозовенко
Президент Дональд Трамп призвал в Twitter "ОСТАНОВИТЬ СЧЕТ!", так как в ряде штатов продолжается подсчет голосов в четверг — через два дня после выборов. Команда Трампа подала иски, чтобы остановить это. Об этом сообщает New York Post.
Фото: Дональд Трамп РИА Новости
Президент написал в Твиттере, что бюллетени по почте все еще подсчитываются в Пенсильвании, Неваде, Джорджии, Северной Каролине и Аляске. В этом году по почте было подано более 100 миллионов голосов из-за опасений насчет пандемии коронавируса. Кампания Трампа подала иски в суды в Пенсильвании, Мичигане, Висконсине и Джорджии.
Ранее Трамп назвал голосование по почте "свалкой бюллетеней" и предположил, что работники избирательной системы заставили "исчезнуть" сотни тысяч голосов.
Как ранее сообщали "Комментарии", полиция арестовала 11 человек в Портленде и 50 человек в Нью-Йорке во время акций протеста против заявления Трампа об уверенности в своей победе.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости