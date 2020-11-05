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"Остановите счет!" - Трамп подает иски в суд

Трамп назвал голосование по почте «свалкой бюллетеней» и предположил, что работники избирательной системы заставили «исчезнуть» сотни тысяч голосов

сегодня, 18:40
Автор:

Татьяна Лозовенко

Президент Дональд Трамп призвал в Twitter "ОСТАНОВИТЬ СЧЕТ!", так как в ряде штатов продолжается подсчет голосов в четверг — через два дня после выборов. Команда Трампа подала иски, чтобы остановить это. Об этом сообщает New York Post.

"Остановите счет!" - Трамп подает иски в суд

Фото: Дональд Трамп РИА Новости

Президент написал в Твиттере, что бюллетени по почте все еще подсчитываются в Пенсильвании, Неваде, Джорджии, Северной Каролине и Аляске. В этом году по почте было подано более 100 миллионов голосов из-за опасений насчет пандемии коронавируса. Кампания Трампа подала иски в суды в Пенсильвании, Мичигане, Висконсине и Джорджии. 

Ранее Трамп назвал голосование по почте "свалкой бюллетеней" и предположил, что работники избирательной системы заставили "исчезнуть" сотни тысяч голосов.

"Вчера вечером я был твердым лидером во многих ключевых штатах, почти во всех случаях. Затем, один за другим, голоса начали волшебным образом исчезать, когда подсчитывали неожиданные свалки бюллетеней", — написал президент в Twitter

Как ранее сообщали "Комментарии", полиция арестовала 11 человек в Портленде и 50 человек в Нью-Йорке во время акций протеста против заявления Трампа об уверенности в своей победе. 


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