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Останутся ли США в НАТО: у Трампа намекнули на решении, в случае победы на выборах

Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс уверяет, что США не будут оставлять Альянс

сегодня, 07:35
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Кравцев Сергей

Кардинальных решений ждать не стоит. Бывший глава Белого дома и кандидат на пост президента США Дональд Трамп в случае своего избрания оставит страну в Североатлантическом альянсе (НАТО). Он не будет подымать вопрос о выходе США из Альянса. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил ближайший соратник Трампа, кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс.

Останутся ли США в НАТО: у Трампа намекнули на решении, в случае победы на выборах

Джей Ди Вэнс. Фото: из открытых источников

Республиканец пояснил, что для Дональда Трампа важно, чтобы НАТО не было "просто социальным клиентом", и Альянс был сильным.

"Он хочет, чтобы мы остались в НАТО. ... В то же время он хочет, чтобы страны НАТО действительно несли свою долю оборонного бремени", — заявил Ди Вэнс.

При этом на прямой вопрос о намерениях Трампа относительно пребывания страны в Альянсе кандидат в вице-президенты США ответил однозначно, что США точно останутся в НАТО.                                                                                    

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина вынуждена будет отказаться от части своих территорий, чтобы положить конец войне с Россией. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире телеканала News Nation сделал кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа Джей Ди Вэнс.

"Украинцам придется принять это решение... Они уже слишком истощены", — заявил Вэнс. 

Политик также добавил, что такие утверждения проскальзывают в разговорах с украинскими чиновниками, особенно в частных.

Также издание "Комментарии" сообщало – что не так с заявлениями Дональда Трампа: кого он обвиняет в начале войны в Украине.




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