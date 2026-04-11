Остаются ли США союзником Украины: в Киеве сделали заявление
Остаются ли США союзником Украины: в Киеве сделали заявление

Киев признаёт зависимость от Вашингтона, несмотря на жёсткую критику Зеленского и сокращение помощи

11 апреля 2026, 17:35
Кравцев Сергей

Украина продолжает рассматривать США как ключевого союзника, несмотря на заметное охлаждение отношений в последние месяцы. Об этом заявил посол Украины в ЕС Всеволод Ченцов во время форума European Pulse, сообщает Politico.

Украина и США. Фото: из открытых источников

По словам дипломата, Киев по-прежнему критически зависит от американской помощи, особенно в сфере противовоздушной обороны. "Это для нас чрезвычайно важно", — подчеркнул он.

При этом посол добавил, что Украина оказалась в сложной ситуации и не может позволить себе потерю поддержки ни одного из партнёров.

Ченцов отметил, что параллельно усиливается сотрудничество с европейскими странами, а также растёт собственный оборонный потенциал, в частности в производстве беспилотников. Однако полностью заменить американскую помощь пока невозможно.

Заявления посла прозвучали на фоне более жёсткой риторики со стороны президента Владимир Зеленский, который ранее раскритиковал позицию Вашингтона, обвинив его в излишнем доверии к Владимир Путин. По его словам, такие подходы могут привести к продолжению российской агрессии.

При этом Ченцов не стал напрямую комментировать критику, ограничившись напоминанием о роли президента Дональд Трамп в попытках урегулирования конфликта.

Ситуация осложняется тем, что ранее Вашингтон временно приостанавливал военную помощь и обмен разведданными с Украиной на фоне напряжённых переговоров. Это усилило обеспокоенность Киева и подтолкнуло к активному поиску дополнительных союзников в Европе.

В итоге Украина вынуждена балансировать между стратегическими партнёрами, одновременно укрепляя собственные возможности и пытаясь сохранить критически важную поддержку в условиях затяжной войны.

Источник: https://www.politico.eu/article/ukraine-insists-us-still-ally-despite-rising-tensions/
