Чи залишаються США союзником України: у Києві зробили заяву

Україна продовжує розглядати США як ключового союзника, незважаючи на помітне охолодження відносин останніми місяцями. На цьому наголосив посол України в ЄС Всеволод Ченцов під час форуму European Pulse, повідомляє Politico.

За словами дипломата, Київ, як і раніше, критично залежить від американської допомоги, особливо у сфері протиповітряної оборони. "Це для нас надзвичайно важливо", — наголосив він.

При цьому посол додав, що Україна опинилася у складній ситуації і не може дозволити собі втрати підтримки жодного з партнерів.

Ченцов зазначив, що паралельно посилюється співпраця з європейськими країнами, а також зростає власний оборонний потенціал, зокрема у виробництві безпілотників. Проте повністю замінити американську допомогу поки що неможливо.

Заяви посла прозвучали на тлі жорсткішої риторики з боку президента Володимира Зеленського, який раніше розкритикував позицію Вашингтона, звинувативши його в надмірній довірі до Володимира Путіна. За його словами, такі підходи можуть призвести до продовження російської агресії.

При цьому Ченцов прямо не коментував критику, обмежившись нагадуванням про роль президента Дональд Трамп у спробах врегулювання конфлікту.

Ситуація ускладнюється тим, що раніше Вашингтон тимчасово припиняв військову допомогу та обмін розвідданими з Україною на тлі напружених переговорів. Це посилило стурбованість Києва та підштовхнуло до активного пошуку додаткових союзників у Європі.

У результаті Україна змушена балансувати між стратегічними партнерами, одночасно зміцнюючи власні можливості та намагаючись зберегти критично важливу підтримку в умовах затяжної війни.

