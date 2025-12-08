logo

От Трампа ждут решения об НЛО: что может измениться к концу года
commentss НОВОСТИ Все новости

От Трампа ждут решения об НЛО: что может измениться к концу года

Ставки на рассекречивание американским президентом Дональдом Трампом документов об НЛО еще до конца 2025 г. резко возросли

8 декабря 2025, 16:30
Автор:
avatar

Маламура Сергій

На фоне относительного затишья на криптовалютном рынке трейдеры переключили внимание на необычную тему. Так, на платформе прогнозов Polymarket резко выросли ставки на то, что в 2025 году президент США Дональд Трамп рассекретит материалы, связанные с НЛО.

От Трампа ждут решения об НЛО: что может измениться к концу года

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Еще 7 декабря вероятность такого сценария оценивалась только в однозначных числах. Но сейчас этот показатель подскочил до 81%. Это стало резким скачком для контракта, который в течение нескольких месяцев оставался почти незаметным для инвесторов.

По условиям, ставка будет выигрышной лишь в том случае, если до 31 декабря соответствующий правительственный орган официально обнародует засекреченные ранее документы, видеозаписи или отчеты, связанные с непонятными воздушными явлениями. Несмотря на достаточно жесткие требования, участники рынка уже инвестировали в этот контракт более 233 тысяч долларов.

Интерес к этой теме аналитики связывают с прошлыми заявлениями Дональда Трампа. Ранее он неоднократно демонстрировал интерес к вопросам НЛО, активно комментировал видеоматериалы Пентагона в 2020 году, а также позиционировал себя как сторонник максимальной открытости власти.

А во время предвыборной кампании 2024 Трамп открыто заявлял, что в случае избрания президентом готов обнародовать ряд секретных данных.

К тому же ажиотажу добавляют высказывания активистов, занимающихся темой НЛО. В частности, доктор Стивен Грир сообщил, что имел контакт с окружением Трампа и даже знакомился с проектами указов, которые могут касаться информационной прозрачности в этой сфере.

Кроме того, несколько дней назад телеканал NewsNation сообщил, что США передали открытые технологии, связанные с НЛО и беспилотниками, в распоряжение частных подрядчиков, что лишь усилило спекуляции вокруг возможного рассекречивания.

Как сообщал портал "Комментарии", американский президент Дональд Трамп обнародовал обновленную национальную стратегию безопасности США. По мнению экспертов, документ демонстрирует слабую и непоследовательную линию Вашингтона, которая якобы стремится наладить взаимоотношения с Россией, и поэтому его практическая реализация выглядит почти невозможной.



