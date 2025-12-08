Від Трампа чекають рішення про НЛО: що може змінитися до кінця року

На тлі відносного затишшя на криптовалютному ринку трейдери перемкнули увагу на незвичну тему. Так, на платформі прогнозів Polymarket різко зросли ставки на те, що у 2025 році президент США Дональд Трамп розсекретить матеріали, пов’язані з НЛО.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Ще 7 грудня ймовірність такого сценарію оцінювалася лише в однозначних числах. Але зараз цей показник підскочив до 81%. Це стало різким стрибком для контракту, який протягом кількох місяців залишався майже непомітним для інвесторів.

За умовами, ставка буде виграшною лише в тому разі, якщо до 31 грудня відповідний урядовий орган офіційно оприлюднить раніше засекречені документи, відеозаписи або звіти, пов’язані з незрозумілими повітряними явищами. Попри доволі жорсткі вимоги, учасники ринку вже інвестували у цей контракт понад 233 тисячі доларів.

Інтерес до цієї теми аналітики пов’язують із минулими заявами Дональда Трампа. Раніше він неодноразово демонстрував зацікавленість питанням НЛО, активно коментував відеоматеріали Пентагону у 2020 році, а також позиціонував себе як прихильник максимальної відкритості влади.

А під час передвиборчої кампанії 2024 року Трамп відкрито заявляв, що у разі обрання президентом готовий оприлюднити низку секретних даних.

До того ж, ажіотажу додають висловлювання активістів, які займаються темою НЛО. Зокрема, доктор Стівен Грір повідомив, що мав контакти з оточенням Трампа та навіть знайомився з проектами указів, які можуть стосуватися інформаційної прозорості у цій сфері.

Крім того, кілька днів тому телеканал NewsNation повідомив, що США нібито передали відкриті технології, пов’язані з НЛО та безпілотниками, у розпорядження приватних підрядників, що лише посилило спекуляції навколо можливого розсекречення.

