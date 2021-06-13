Отказ Байдена от совместного брифинга с Путиным: чем аргументировала этот шаг американская сторона

Стало
известно, что совместной пресс-конференции после саммита Байдена и Путина не
будет. Чем
аргументирован этот шаг, на котором настояла американская сторона? Эксперты оценили ситуацию для портала "Комментарии"
Владимир Путин (фото из открытых источников)
"Практически
весь мир застыл в ожидании результатов предстоящих переговоров"
Доктор
политических наук Валентин Якушик видит три причины, подтолкнувшие американские
власти отказаться от идеи совместной пресс-конференции президентов США и РФ
после их официальных переговоров в Женеве 16 июня.
"Первая –
психологическая и организационная. Джозеф Байден старше Владимира Путина и его
реакция на неожиданные, не подготовленные заранее вопросы менее динамична и
эффектна, чем у российского лидера. Поэтому совершенно логично для
организаторов с американской стороны не допускать сравнения харизмы, личностных
качеств президентов двух стран, — поясняет эксперт. — И намного спокойнее и
эффективнее для пресс-службы президента США ориентироваться на проведение
отдельной пресс-конференции своего президента, которую можно довольно жёстко
планировать и проводить без излишних раздражителей".
Вторая
причина, по мнению Валентина Якушика, связана с прогностическими аспектами
процесса подготовки и проведения встречи президентов.
"В настоящее
время практически весь мир застыл в ожидании результатов предстоящих
переговоров. Которые, в принципе, могут превратиться в ту или иную точку
бифуркации (точка невозврата, резкая перемена – прим. ред.), после которой
основные геополитические процессы войдут в качественно новый этап — и
произойдет разрыв с некоторыми доминирующими характеристиками нынешнего
исторического этапа. Теоретически такая возможность не исключена, хотя её
вероятность невелика. В любом случае пока не ясно, чем завершатся переговоры.
Поэтому лучше не рисковать с экспромтами на пресс-конференции после их
окончания", — отмечает эксперт.
Третью
причину, несколько перефразировав известное юмористическое высказывание,
Валентин Якушик формулирует так: есть что вспомнить, но не о чем открыто
рассказать младшим партнерам, соседям и гостям.
"Когда-нибудь,
впоследствии, да, расскажут, напишут в своих мемуарах сами участники
переговоров. А в скором времени в несколько "препарированном" виде "реалии
объяснят" официальные и полуофициальные рупоры американского и российского
руководства. Ведь на переговорах могут не только обсуждаться очень деликатные
конкретные проблемы различных региональных и геополитических конфликтов, но и
приниматься соответствующие решения. В том числе и в форме джентльменских
соглашений, о которых не принято особенно распространяться", — подчеркивает
Валентин Якушик.
"Американская
и российская сторона постараются не демонстрировать агрессию"
Директор
Киевского института мирных исследований, профессор МАУП (Межрегиональная
академия управлением персонала) Андрей Мишин так поясняет решение о
самостоятельных пресс-конференциях : "Эти переговоры – этапные. От холодного
мира к неким другим отношениям. Поэтому пресс-конференции пройдут отдельно. Это
можно сравнить со спортивными состязаниями. Лидеры команд после итогов матча не
дают совместных пресс-конференций. Так и в данном случае. Каждая команда будет
говорить, что именно они победители, что дали четкие сигналы своим визави".
Одиночные
подходы означают еще и перерыв в информационной войне. А он нужен, подчеркивает
Андрей Мишин.
"Важными для
понимания будут и завтрашние переговоры Байдена с президентом Турции —
Эрдоганом. По ним за два дня до встречи с Путиным мы многое поймем, — уверен
эксперт. — Между турецким лидером и Байденом есть серьезные разногласия.
Последний, еще до того как стал президентом, жестко критиковал Эрдогана и
призывал вести те или иные санкции против Турции. Увидим – будет ли совместная
пресс-конференция. Если будет, то можно говорить, что Байден ищет баланс всеми
центрами силы на континенте. И что для него одинаково важны как Турция (которая
остается после вывода американцев и НАТО из Афганистана), так и РФ".
По мнению
Андрея Мишина, американская и российская сторона постараются не демонстрировать
агрессию, не шантажировать, не давить друг на друга.
"И то, что
не планируется взаимного давления, также поясняет, почему выход к прессе будет
разным. Чтобы попытки нащупать точки соприкосновения не стало явным для СМИ.
Ведь для американских изданий Байден подает и будет подавать сигналы, что
против поведения РФ собирается чуть ли не огромный общий фронт. Подобная
кампания, но с другими акцентами, идет и будет идти со стороны российских СМИ.
Но всё это — просто туман современной войны, которая во многом проходит в
информационном пространстве. А на самом деле стороны пока просто будут
прощупывать друг друга. И не злоупотреблять давлением", — резюмирует Андрей
Мишин.
Напомним, российский лидер Владимир Путин назвал целью встречи с государственным главой США Джозефом Байденом восстановление контактов.
Читайте Комментарии в Google News
Подписывайтесь на наш Telegram-канал,
чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.