Отказ Байдена от совместного брифинга с Путиным: чем аргументировала этот шаг американская сторона

Стало известно, что совместной пресс-конференции после саммита Байдена и Путина не будет. Чем аргументирован этот шаг, на котором настояла американская сторона? Эксперты оценили ситуацию для портала "Комментарии"

Владимир Путин (фото из открытых источников)

"Практически весь мир застыл в ожидании результатов предстоящих переговоров"

Доктор политических наук Валентин Якушик видит три причины, подтолкнувшие американские власти отказаться от идеи совместной пресс-конференции президентов США и РФ после их официальных переговоров в Женеве 16 июня.

"Первая – психологическая и организационная. Джозеф Байден старше Владимира Путина и его реакция на неожиданные, не подготовленные заранее вопросы менее динамична и эффектна, чем у российского лидера. Поэтому совершенно логично для организаторов с американской стороны не допускать сравнения харизмы, личностных качеств президентов двух стран, — поясняет эксперт. — И намного спокойнее и эффективнее для пресс-службы президента США ориентироваться на проведение отдельной пресс-конференции своего президента, которую можно довольно жёстко планировать и проводить без излишних раздражителей".

Вторая причина, по мнению Валентина Якушика, связана с прогностическими аспектами процесса подготовки и проведения встречи президентов.

"В настоящее время практически весь мир застыл в ожидании результатов предстоящих переговоров. Которые, в принципе, могут превратиться в ту или иную точку бифуркации (точка невозврата, резкая перемена – прим. ред.), после которой основные геополитические процессы войдут в качественно новый этап — и произойдет разрыв с некоторыми доминирующими характеристиками нынешнего исторического этапа. Теоретически такая возможность не исключена, хотя её вероятность невелика. В любом случае пока не ясно, чем завершатся переговоры. Поэтому лучше не рисковать с экспромтами на пресс-конференции после их окончания", — отмечает эксперт.

Третью причину, несколько перефразировав известное юмористическое высказывание, Валентин Якушик формулирует так: есть что вспомнить, но не о чем открыто рассказать младшим партнерам, соседям и гостям.

"Когда-нибудь, впоследствии, да, расскажут, напишут в своих мемуарах сами участники переговоров. А в скором времени в несколько "препарированном" виде "реалии объяснят" официальные и полуофициальные рупоры американского и российского руководства. Ведь на переговорах могут не только обсуждаться очень деликатные конкретные проблемы различных региональных и геополитических конфликтов, но и приниматься соответствующие решения. В том числе и в форме джентльменских соглашений, о которых не принято особенно распространяться", — подчеркивает Валентин Якушик.

"Американская и российская сторона постараются не демонстрировать агрессию"

Директор Киевского института мирных исследований, профессор МАУП (Межрегиональная академия управлением персонала) Андрей Мишин так поясняет решение о самостоятельных пресс-конференциях : "Эти переговоры – этапные. От холодного мира к неким другим отношениям. Поэтому пресс-конференции пройдут отдельно. Это можно сравнить со спортивными состязаниями. Лидеры команд после итогов матча не дают совместных пресс-конференций. Так и в данном случае. Каждая команда будет говорить, что именно они победители, что дали четкие сигналы своим визави".

Одиночные подходы означают еще и перерыв в информационной войне. А он нужен, подчеркивает Андрей Мишин.

"Важными для понимания будут и завтрашние переговоры Байдена с президентом Турции — Эрдоганом. По ним за два дня до встречи с Путиным мы многое поймем, — уверен эксперт. — Между турецким лидером и Байденом есть серьезные разногласия. Последний, еще до того как стал президентом, жестко критиковал Эрдогана и призывал вести те или иные санкции против Турции. Увидим – будет ли совместная пресс-конференция. Если будет, то можно говорить, что Байден ищет баланс всеми центрами силы на континенте. И что для него одинаково важны как Турция (которая остается после вывода американцев и НАТО из Афганистана), так и РФ".

По мнению Андрея Мишина, американская и российская сторона постараются не демонстрировать агрессию, не шантажировать, не давить друг на друга.

"И то, что не планируется взаимного давления, также поясняет, почему выход к прессе будет разным. Чтобы попытки нащупать точки соприкосновения не стало явным для СМИ. Ведь для американских изданий Байден подает и будет подавать сигналы, что против поведения РФ собирается чуть ли не огромный общий фронт. Подобная кампания, но с другими акцентами, идет и будет идти со стороны российских СМИ. Но всё это — просто туман современной войны, которая во многом проходит в информационном пространстве. А на самом деле стороны пока просто будут прощупывать друг друга. И не злоупотреблять давлением", — резюмирует Андрей Мишин.

Напомним, российский лидер Владимир Путин назвал целью встречи с государственным главой США Джозефом Байденом восстановление контактов.

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