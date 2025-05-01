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Отменили ли 10% тарифов Трампа на импорт: результаты голосования в Сенате

Республиканцы в Сенате подставили плечо Трампу

1 мая 2025, 09:40
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Кравцев Сергей

Республиканцы в Сенате США выступили против поддержки резолюции, которая могла остановить введенные Дональдом Трампом тарифы в размере 10% на импорт из большинства стран мира. "За" выступили только трое.

Отменили ли 10% тарифов Трампа на импорт: результаты голосования в Сенате

Сенат США. Фото: из открытых источников

В среду, 30 апреля, в Сенате не прошла резолюция, которая могла отменить "базовые" 10-процентные пошлины Дональда Трампа на импорт из многих стран мира. В ее поддержку вместе с демократами выступили только трое сенаторов-республиканцев – Сьюзен Колинз, Лиза Мурковски и Пол Ренд.

В итоге за и против оказалось равное количество голосов, по 49.

Препятствием стало также отсутствие одного из демократов, который еще возвращался из командировки.

Бывший лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл не принимал участие в голосовании. Его пресс-служба опубликовала заявление о том, что Макконнелл является последовательным противником тарифов и считает, что "торговая война" не в интересах американских граждан и бизнеса.

Результат стал победой для лидеров республиканцев, которые убеждали однопартийцев голосовать против.

В тот же день стало известно, что экономика США в первом квартале 2025 года сократилась на 0,3%, что стало первым сокращением за три года.

Читайте также на портале "Комментарии" — большинство сенаторов поддерживают законопроект о "сокрушительных" санкциях против России и пошлин для стран, покупающих ее нефть и газ, если Владимир Путин не начнет серьезные переговоры о прекращении войны против Украины. Такое заявление сделал сенатор-республиканец Линдси Грэм.

Также издание "Комментарии" сообщало – США вводят новые пошлины для 4 стран: для одной тарифы выросли до рекордных 3521%.




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Источник: https://www.axios.com/
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