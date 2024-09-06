Отменить санкции против РФ: Трамп сделал новое скандальное заявление

Дональд Трамп заявил, что в случае победы на президентских выборах США может снять санкции с России, поскольку считает, что они оказывают негативное влияние на доллар. Об этом он сообщил во время выступления в Экономическом клубе Нью-Йорка, согласно данным New Republic .

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

Интересно, что в свой первый президентский срок Трамп активно применял санкции в отношении других стран, однако теперь он изменил свою позицию. По мнению экспрезидента, санкции "убивают ваш доллар" и вредят его международной роли. Трамп отмечает важность сохранения статуса доллара как мировой резервной валюты. Он отметил, что потеря этой роли была бы похожа на проигрыш в войне, что сделало бы США страной третьего мира.

Трамп также подчеркнул, что хочет использовать санкции как можно меньше, поскольку их чрезмерное применение может привести к потере доминирования доллара. Он отметил, что во время своего первого президентского срока пытался снимать как можно быстрее санкции и использовал их только против стран, которые, по его мнению, этого заслуживали.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп назвал должность, которую предложит Маску. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что в случае победы на выборах предложит миллиардеру Илону Маску возглавить комиссию по эффективности правительства.

По его словам, комиссия в течение шести месяцев с момента создания разработает план устранения "мошенничества и ненадлежащих платежей". Трамп сообщил, что эту идею обсуждал со своими помощниками в течение недель. Он также рассказал, что Маск согласился возглавить такую комиссию.





