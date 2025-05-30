Отношение Трампа к Путину изменилось: в Госдепе США сделали новое заявление о войне в Украине

Дональд Трамп смотрит на то, что делает российский диктатор Владимир Путин во время мирного процесса по Украине и его действия крайне разочаровывают американского лидера. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время брифинга сделала пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс.

Трамп и Путин. Фото из открытых источников

Сейчас он "чрезвычайно разочарован", ведь пока продолжаются переговоры о мире, Россия убивает гражданских людей в Украине.

"И это суждение, которое вынесут лидеры этой страны, лидеры, откровенно говоря, свободного мира, о том, возможно ли вести переговоры или нет. И я думаю, что в таком случае нам придется принимать решение ежеминутно", – акцентировала представитель Госдепа США.

В то же время на уточняющий вопрос о том, отправит ли Вашингтон представителя на следующие переговоры между Украиной и Россией, Брюс ответила, что не располагает такой информацией. При этом она добавила, что в Штатах надеются, что возможная встреча в Стамбуле состоится.

Отметим, специальный посланник президента США Дональда Трампа генерал Кит Келлог уже заявил, что на следующем раунде мирных переговоров между Украиной и Россией, которые должны состояться 2 июня в Стамбуле, ожидается участие советников по безопасности из США, Франции, Германии и Великобритании.

Читайте также на портале "Комментарии" — США ожидают, что Россия и Украина проведут очередной раунд прямых переговоров на следующей неделе. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт во время брифинга.

Также издание "Комментарии" сообщало – Вашингтон все активнее рассматривает возможность прекращения участия в мирных инициативах, если российский диктатор Путин не прекратит агрессию против Украины. Такую позицию во время заседания Совета Безопасности ООН озвучил исполняющий обязанности заместителя постпредставителя США при ООН Джон Келли.



