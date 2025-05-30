logo

BTC/USD

106070.18

ETH/USD

2635.70

LTC/USD

91.76

USD/UAH

41.72

EUR/UAH

47.45

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Отношение Трампа к Путину изменилось: в Госдепе США сделали новое заявление о войне в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Отношение Трампа к Путину изменилось: в Госдепе США сделали новое заявление о войне в Украине

В Госдепе США подчеркнули, Трамп "чрезвычайно разочарован" действиями Путина

сегодня, 07:44
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Дональд Трамп смотрит на то, что делает российский диктатор Владимир Путин во время мирного процесса по Украине и его действия крайне разочаровывают американского лидера. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время брифинга сделала пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс.

Отношение Трампа к Путину изменилось: в Госдепе США сделали новое заявление о войне в Украине

Трамп и Путин. Фото из открытых источников

Сейчас он "чрезвычайно разочарован", ведь пока продолжаются переговоры о мире, Россия убивает гражданских людей в Украине. 

"И это суждение, которое вынесут лидеры этой страны, лидеры, откровенно говоря, свободного мира, о том, возможно ли вести переговоры или нет. И я думаю, что в таком случае нам придется принимать решение ежеминутно", –  акцентировала представитель Госдепа США.

В то же время на уточняющий вопрос о том, отправит ли Вашингтон представителя на следующие переговоры между Украиной и Россией, Брюс ответила, что не располагает такой информацией. При этом она добавила, что в Штатах надеются, что возможная встреча в Стамбуле состоится.

Отметим, специальный посланник президента США Дональда Трампа генерал Кит Келлог уже заявил, что на следующем раунде мирных переговоров между Украиной и Россией, которые должны состояться 2 июня в Стамбуле, ожидается участие советников по безопасности из США, Франции, Германии и Великобритании. 

Читайте также на портале "Комментарии" — США ожидают, что Россия и Украина проведут очередной раунд прямых переговоров на следующей неделе. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт во время брифинга.

Также издание "Комментарии" сообщало – Вашингтон все активнее рассматривает возможность прекращения участия в мирных инициативах, если российский диктатор Путин не прекратит агрессию против Украины. Такую позицию во время заседания Совета Безопасности ООН озвучил исполняющий обязанности заместителя постпредставителя США при ООН Джон Келли




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=x8pp-946nVI
Теги:

Новости

Все новости