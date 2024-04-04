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Отношения Украины и США: о чем должен помнить Киев

Американские политики всегда ориентируются на собственных избирателей

4 апреля 2024, 23:05
Автор:
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Марьян Ощановский
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Строя отношения с США, украинские власти должны всегда помнить, что для американских политиков главный приоритет – внутренний рынок, а не международные отношения, считает политолог Андрей Городницкий.

Отношения Украины и США: о чем должен помнить Киев

Отношения США и Украины сейчас не в лучшем состоянии. Фото из открытых источников

"Политики США, прежде всего, работают на собственных избирателей. Заявления Трампа о шахтерах какого-нибудь штата – это то, что по-настоящему волнует американцев. Им гораздо важнее видеть, что кандидат в президенты США думает о "маленьком шахтере", чем об интересах какой-то далекой страны", — подчеркнул Андрей Городницкий.

Политолог отметил, что не зря многие американцы поддерживают позицию Дональда Трампа, что страны НАТО должны сделать Альянс сильным за собственные, а не за американские средства.

"Простого американца куда больше волнуют последствия урагана в соседнем штате, чем проблемы Украины или возможности НАТО противостоять российской агрессии. Со своей стороны, Украина постоянно пытается апеллировать к глобальному лидерству США. Наши чиновники все время напоминают конгрессменам, что Штаты должны оставаться мировым лидером, а потому помогать Украине. Однако это следует делать через призму интересов простого американца. Американские граждане должны понимать, какую выгоду получат от мирового лидерства США", – добавил эксперт.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинская разведка прокомментировала информационные сообщения российских оппозиционных медиа о якобы подготовке армией РФ наступления на Харьков. Как рассказал представитель ГУР Андрей Юсов, в настоящее время Вооруженные силы Украины не фиксируют формирование врагом ударных групп для нападения на город. В военной разведке заявили, что вбрасываниями информации о "наступлении на Харьков" российские захватчики пытаются посеять панические настроения в украинском обществе.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что спикер российского диктатора Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о подготовке в России масштабной мобилизации. Дмитрий Песков заявил, что "это неправда". При этом спикер Кремля не стал более подробно комментировать слова украинского президента. Владимир Зеленский заявил, что РФ собирается мобилизовать 300 тысяч человек.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=hphcm1L8U7c&t=2156s
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