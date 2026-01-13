logo

Главная Новости Мир США Отправление иностранных войск в Украину: от Трампа ждут решения
commentss НОВОСТИ Все новости

Отправление иностранных войск в Украину: от Трампа ждут решения

Западные партнеры Украины будут говорить с Дональдом Трампом о гарантиях безопасности для Украины

13 января 2026, 16:29
Американский президент Дональд Трамп пока не дал согласия на поддержку европейских войск в случае их введения в Украину после завершения боевых действий.

Отправление иностранных войск в Украину: от Трампа ждут решения

На следующей неделе европейские лидеры хотят обсудить этот и другие вопросы с главой Белого дома. Об этом пишет Financial Times.

Трое осведомленных чиновников сообщили изданию, что лидеры Италии, Германии, Франции, Канады и Великобритании, а также президент Европейской комиссии планируют встретиться с Трампом на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Партнеры по G7 хотят присоединиться к запланированной встрече Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы заручиться поддержкой президента США по вопросу гарантий безопасности для Киева после прекращения огня.

Чиновники сейчас обсуждают детали встречи, которая должна состояться в среду на следующей неделе. К разговору могут присоединиться другие лидеры Коалиции желающих – государств, поддерживающих Украину. Отдельную встречу планировали также провести советники национальной безопасности этих стран.

На встрече лидеров хотят получить одобрение соглашений, заключенных с переговорной командой Трампа по Украине на прошлой неделе в Париже.

"Без США ничего из этого не произойдет", — сказал европейский чиновник, участвовавший в переговорах в Париже.

Так он прокомментировал обещания Великобритании и Франции развернуть войска в Украине после прекращения огня.

Как сообщал портал "Комментарии", Великобритания не будет отправлять свои войска в Украину без гарантий безопасности. Об этом заявил начальник британского Штаба обороны Ричард Найтон, выступая на заседании комитета по обороне Палаты общин.

Найтон, в частности, затронул подписанную в Париже декларацию о развертывании в Украине многонациональных сил "Коалиции желающих". В этом процессе главную роль должны играть именно Великобритания и Франция. По словам начальника Штаба, он уверен в способности Британии выполнить это обязательство, несмотря на то, что у страны есть обязательства в других регионах. Вместе с тем, по его словам, нужно будет обеспечить безопасность военных.



Источник: https://www.ft.com/content/66bf563a-3c58-4c28-a0a6-ccd480d5c763
