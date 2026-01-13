Відправлення іноземних військ в Україну: від Трампа чекають рішення

Американський президент Дональд Трамп поки не дав згоди на підтримку європейських військ у разі їхнього введення в Україну після завершення бойових дій.

Президент США Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Наступного тижня європейські лідери хочуть обговорити це та інші питання із главою Білого дому. Про це пише Financial Times.

Троє обізнаних посадовців повідомили виданню, що лідери Італії, Німеччини, Франції, Канади та Великої Британії, а також президентка Європейської комісії планують зустрітися з Трампом на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

Партнери по G7 хочуть долучитися до запланованої зустрічі Трампа з президентом України Володимиром Зеленським, щоб заручитися підтримкою президента США у питанні гарантій безпеки для Києва після припинення вогню.

Посадовці нині обговорюють деталі зустрічі, яка має відбутися в середу наступного тижня. До розмови можуть долучитись інші лідери Коаліції охочих — держав, що підтримують Україну. Окрему зустріч планували також провести радники з національної безпеки цих країн.

На зустрічі лідерів хочуть отримати схвалення щодо угод, укладених з переговорною командою Трампа щодо України минулого тижня в Парижі.

"Без США нічого з цього не станеться", — сказав європейський посадовець, який брав участь у переговорах у Парижі.

Так він прокоментував обіцянки Великої Британії та Франції розгорнути війська в Україні після припинення вогню.

Як повідомляв портал "Коментарі", Велика Британія не відправлятиме свої війська в Україну без гарантій безпеки. Про це заявив начальник британського Штабу оборони Річард Найтон, виступаючи на засіданні комітету з питань оборони Палати громад.

Найтон, зокрема, торкнувся підписаної у Парижі декларації про розгортання в Україні багатонаціональних сил "Коаліції охочих". У цьому процесі головну роль мають відіграти саме Велика Британія та Франція. За словами начальника Штабу, він впевнений у здатності Британії виконати це зобов’язання, попри те, що країна має зобов’язання в інших регіонах. Разом з тим, за його словами, потрібно буде гарантувати безпеку військових.