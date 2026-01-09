«Отправляют правильный сигнал»: за что Украина похвалила США

Украина приветствует действия Соединенных Штатов Америки против незаконных танкеров, в том числе по задержанию судна Olina теневого флота РФ.

Танкер Olina. Фото: из открытых источников

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

"Мы приветствуем последовательные и решительные действия США против незаконных танкеров, включая сегодняшний захват судна Olina", – написал он в сети Х.

Сибига напомнил, что танкер Olina внесен в санкционный список как часть теневого флота РФ.

"Такие решительные шаги демонстрируют силу и посылают правильный сигнал нарушителям", — подчеркнул Сибига.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", в пятницу, 9 января, власти США задержали нефтяной танкер Olina в Карибском бассейне недалеко от побережья Тринидада. Это уже пятый подобный перехват за последние недели в рамках усиленного контроля за судоходством, связанным с Венесуэлой и санкционными поставками нефти.

Сотрудники береговой охраны США поднялись на борт танкера, а также продолжили наблюдение за другими судами, которые могут пытаться обойти американские ограничения по перевозке нефти в Венесуэлу и из нее. Из-за участия в перевозке российской нефти танкер оказался под санкциями ряда государств. Ограничения были введены Великобританией 17 декабря 2024 года, США – 10 января 2025 года, а Канада присоединилась к санкциям 21 февраля 2025 года.

Как писало издание "Комментарии", президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты уже выгружают нефть из российского танкера Marinera, который на днях захватили американцы. Тем самым американский лидер дал понять, что его не интересуют возражения и замечания, которые раздаются из Москвы в связи с инцидентом.