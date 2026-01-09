logo_ukra

Головна Новини Світ США «Надсилають правильний сигнал»: за що Україна похвалила США
commentss НОВИНИ Всі новини

«Надсилають правильний сигнал»: за що Україна похвалила США

Глава українського МЗС Андрій Сибіга нагадав, що захоплений американцями танкер Olina внесено до санкційного списку

9 січня 2026, 22:12
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Україна вітає дії Сполучених Штатів Америки проти незаконних танкерів, у тому числі щодо затримання судна Olina тіньового флоту РФ.

«Надсилають правильний сигнал»: за що Україна похвалила США

Танкер Olina. Фото: з відкритих джерел

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Ми вітаємо послідовні та рішучі дії Сполучених Штатів проти незаконних танкерів, включаючи сьогоднішнє захоплення судна Olina", – написав він у мережі Х.

Сибіга нагадав, що танкер Olina внесено до санкційного списку як частину тіньового флоту РФ.

"Такі рішучі кроки демонструють силу і надсилають правильний сигнал порушникам", – підкреслив Сибіга.

Як раніше повідомляв портал "Коментарі", у п'ятницю, 9 січня, влада США затримала нафтовий танкер Olina у Карибському басейні недалеко від узбережжя Тринідаду. Це вже п'яте подібне перехоплення за останні тижні в рамках посиленого контролю за судноплавством, пов'язаним із Венесуелою та санкційними постачаннями нафти.

Співробітники берегової охорони США піднялися на борт танкера, а також продовжили спостереження за іншими судами, які можуть намагатися обійти американські обмеження щодо перевезень нафти до Венесуели та з неї. Через участь у перевезенні російської нафти танкер опинився під санкціями низки держав. Обмеження було запроваджено Великобританією 17 грудня 2024 року, США – 10 січня 2025 року, а Канада приєдналася до санкцій 21 лютого 2025 року.

Як писало видання "Коментарі", президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати вже вивантажують нафту з російського танкера Marinera, який днями захопили американці. Тим самим американський лідер дав зрозуміти, що його не цікавлять заперечення та зауваження, які лунають із Москви у зв'язку з інцидентом.



Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/2009674668937277690
