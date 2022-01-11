Отсутствие прорыва в "откровенных" переговорах: чем закончилась встреча представителей США и России

Заместитель госсекретаря США Венди Шерман заявила, что пока не знает, готова ли Россия к деэскалации ситуации с Украиной после массового наращивания российских войск у границы Украины и опасений возможного вторжения. Об этом сообщает Fox News.

Заместитель госсекретаря США Венди Шерман и заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков принимают участие в переговорах в Женеве - Reuters

Шерман встретилась с замминистра иностранных дел России Сергеем Рябковым в понедельник, 10 января, в рамках первой из трех серий двусторонних переговоров, запланированных на эту неделю. Она сказала журналистам, что сессия была "откровенной", но говорить о том, серьезно ли Кремль относится к дипломатии, пока рано.

"Я не думаю, что мы знаем ответ на это. Мы увидим, действительно ли Россия понимает, что лучший способ продолжать дипломатию – это уменьшить напряжение и деэскалация ", — ответила Шерман, когда ее спросили, готова ли Россия к деэскалации на украинской границе. .

После встречи Рябков заявил журналистам, что, несмотря на обеспокоенность Америки по поводу наращивания российских войск вдоль украинской границы, Москва не намерена предпринимать военные действия.

"Мы объяснили нашим коллегам, что не планируем атаковать. Все боевые учения войск проводятся на территории нашей страны, и нет оснований опасаться сценария эскалации", — сказал Рябков.

Шерман сказала, что США "бесспорно призывали Россию к деэскалации", добавив: "Но мы посмотрим". Она сказала, что США не устанавливали конкретных сроков для чего-либо.

Шерман также отметила, что США определяют деэскалацию как возвращение Россией тысячи своих военных на границе с Украиной в казармы или объяснения, какие учения они проводят и каковы их цели. По ее словам, россияне заявили США, что скопление войск на границе не является предвестником вторжения.

"Я не думаю, что вы удивитесь, услышав, что Россия действительно сказала нам, как уже заявляла публично, что они не намерены вторгнуться, и это только маневры и учения. И они могут доказать, что на самом деле не намерены атаковать, вернув войска в казарме ”, – сказала Шерман.

Как сообщали ранее "Комментарии", с публичным пессимизмом Соединенные Штаты и Россия начали сложные переговоры в Женеве.

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