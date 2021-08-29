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Главная Новости Мир США Овчарка Байден, Мейджор, часто кусала сотрудников Белого дома
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Овчарка Байден, Мейджор, часто кусала сотрудников Белого дома

В документах сказано, что Мейджор впервые агрессивно вел себя в конце февраля, когда семья приехала в Делавэра

сегодня, 02:30
Автор:

Ольга Чародий

3-летняя овчарка Джо и Джилл Байден, Мейджор, часто кусала работников Белого дома. Иногда все заканчивалось синяками или царапинами, а порой — существенными укусами. Про этом сообщает международное информагентство Reuters. Документы службы внутренней безопасности президентской администрации свидетельствуют о том, что пес кусал сотрудников Белого дома значительно чаще, чем разглашали раньше. Первое сообщение появилось в марте. Тогда Мейджор несколько раз поцарапал работников президентской резиденции.

Овчарка Байден, Мейджор, часто кусала сотрудников Белого дома

Овчарка Мейджор - фото из открытых источников

"Только за первую неделю овчарка почти ежедневно кусал то кого-то из сотрудников, то кого-то из офицеров ... В основном, он рвал одежду или оставлял синяки на коже", — говорится в документах.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась комментировали правдивость этих документов.

"Да, у Мейджора были проблемы с адаптацией первое время. Он никак не мог привыкнуть к жизни в Белом доме. Но с ним работали, его учили, а также время от времени возили его к Делаверуа, чтобы ему было комфортнее. У меня нет другой информации", — рассказала Псаки.

Однако, в документах сказано, что Мейджор впервые агрессивно вел себя в конце февраля, когда семья приехала в Делавэра. 1 марта сообщили, что пес укусил или поцарапал трех агентов. Тогда же охранников Байдена и другой персонал предупредили, что с Мейджором нужно быть осторожным, так как овчарка непредсказуема.

Напомним, происшествие случилось в понедельник, 9 августа, на пляже морского курорта Сперлонга. Четырнадцать человек, среди которых были и дети, унесло волнами в море за 100 метров от берега. Кто-то был на надувных матрасах, другие — на лодках и досках для серфинга. Отдыхающие, оказавшиеся в море, начали кричать и звать на помощь. Сигнал тревоги подняла девушка, которая находилась метрах ста от станции Сикс. 



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Источник: https://www.nbcnews.com/politics/joe-biden/minor-major-issues-emails-show-biden-dog-was-nippier-white-n1277814
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