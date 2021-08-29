Овчарка Байден, Мейджор, часто кусала сотрудников Белого дома

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Ольга Чародий
3-летняя овчарка Джо и Джилл Байден, Мейджор, часто кусала
работников Белого дома. Иногда все заканчивалось синяками или царапинами, а
порой — существенными укусами. Про этом сообщает международное информагентство
Reuters. Документы службы внутренней безопасности президентской администрации
свидетельствуют о том, что пес кусал сотрудников Белого дома значительно чаще,
чем разглашали раньше. Первое сообщение появилось в марте. Тогда Мейджор
несколько раз поцарапал работников президентской резиденции.
Овчарка Мейджор - фото из открытых источников
"Только за первую неделю овчарка почти ежедневно кусал то кого-то из сотрудников, то кого-то из офицеров ... В основном, он рвал одежду или оставлял синяки на коже", — говорится в документах.
Пресс-секретарь
Белого дома Джен Псаки отказалась комментировали правдивость этих документов.
Однако, в документах сказано, что Мейджор впервые агрессивно вел себя в конце февраля, когда семья приехала в Делавэра. 1 марта сообщили, что пес укусил или поцарапал трех агентов. Тогда же охранников Байдена и другой персонал предупредили, что с Мейджором нужно быть осторожным, так как овчарка непредсказуема.
Напомним, происшествие случилось в понедельник, 9 августа, на пляже морского курорта Сперлонга. Четырнадцать человек, среди которых были и дети, унесло волнами в море за 100 метров от берега. Кто-то был на надувных матрасах, другие — на лодках и досках для серфинга. Отдыхающие, оказавшиеся в море, начали кричать и звать на помощь. Сигнал тревоги подняла девушка, которая находилась метрах ста от станции Сикс.
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