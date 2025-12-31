Озвучен страшный прогноз для Трампа: что произойдет меньше, чем через год

Все идет к тому, что республиканцы потеряют контроль над Капитолийским холмом в ноябре 2026 года. Таким прогнозом в преддверии наступления 2026 года поделились аналитики FT.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Эксперты прогнозируют, что демократы действительно вернут себе Палату представителей на промежуточных выборах в ноябре. Однако не все так однозначно с вопросом, кто будет иметь большинство в Сенате. Здесь больше вероятность, что республиканцы удержат власть в своих руках.

Газета прогнозирует, что, вернув контроль над Палатой представителей демократы смогут блокировать повестку дня Дональда Трампа и начать расследование злоупотреблений в его администрации.

FT также допускает начало процесса импичмента Дональда Трампа, который сделает все возможное, чтобы предотвратить победу демократов в ноябре.

Стоит отметить, также в этом прогнозе в FT отметили, что переговорщики президента США Дональда Трампа, как и Москва, считают, что сдача Донбасса – цена, которую Украина должна заплатить за мир. Но, как считают аналитики FT, это было бы слишком опасно для президента Владимира Зеленского по военным, конституционным и политическим причинам. Поэтому Украина не выведет свои войска из Донбасса.

