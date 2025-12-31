logo

Озвучен страшный прогноз для Трампа: что произойдет меньше, чем через год
Озвучен страшный прогноз для Трампа: что произойдет меньше, чем через год

Газета Financial Times предрекает скорое возвращение демократов к власти в США

31 декабря 2025, 13:30
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Все идет к тому, что республиканцы потеряют контроль над Капитолийским холмом в ноябре 2026 года. Таким прогнозом в преддверии наступления 2026 года поделились аналитики FT.

Озвучен страшный прогноз для Трампа: что произойдет меньше, чем через год

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Эксперты прогнозируют, что демократы действительно вернут себе Палату представителей на промежуточных выборах в ноябре. Однако не все так однозначно с вопросом, кто будет иметь большинство в Сенате. Здесь больше вероятность, что республиканцы удержат власть в своих руках. 

Газета прогнозирует, что, вернув контроль над Палатой представителей демократы смогут блокировать повестку дня Дональда Трампа и начать расследование злоупотреблений в его администрации. 

FT также допускает начало процесса импичмента Дональда Трампа, который сделает все возможное, чтобы предотвратить победу демократов в ноябре.

Стоит отметить, также в этом прогнозе в FT отметили, что переговорщики президента США Дональда Трампа, как и Москва, считают, что сдача Донбасса – цена, которую Украина должна заплатить за мир. Но, как считают аналитики FT, это было бы слишком опасно для президента Владимира Зеленского по военным, конституционным и политическим причинам. Поэтому Украина не выведет свои войска из Донбасса.

Читайте также на портале "Комментарии" — это их мечта: Кирилл Буданов назвал цель РФ в войне на 2026 год.

Также издание "Комментарии" сообщало — изменения в глобальном политическом ландшафте постепенно снимают неопределенность устойчивости Украины и ломают оптимистичный для Кремля сценарий, который ранее выстраивал Владимир Путин. В то же время все большее число признаков свидетельствует о трансформации подхода президента США Дональда Трампа, а война в Украине медленно превращается в так называемую "войну Трампа". Об этом пишет обозреватель The Wall Street Journal Холман В. Дженкинс-младший.




Источник: https://www.ft.com/content/8ed9aed7-18cc-41f3-bdcc-5a04c856fe5b
