Озвучено страшний прогноз для Трампа: що станеться менше, ніж за рік

Все йде до того, що республіканці втратить контроль над Капітолійським пагорбом у листопаді 2026 року. Таким прогнозом напередодні наступу 2026 поділилися аналітики FT.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Експерти прогнозують, що демократи справді повернуть собі Палату представників на проміжних виборах у листопаді. Однак не все так однозначно з питанням, хто матиме більшість у Сенаті. Тут більша ймовірність, що республіканці утримають владу у своїх руках.

Газета прогнозує, що, повернувши контроль над Палатою представників демократи, зможуть блокувати порядок денний Дональда Трампа і розпочати розслідування зловживань у його адміністрації.

FT також допускає початок процесу імпічменту Дональда Трампа, який зробить усе можливе, щоб запобігти перемозі демократів у листопаді.

Варто зазначити, що також у цьому прогнозі у FT зазначили, що переговорники президента США Дональда Трампа, як і Москва, вважають, що здавання Донбасу – ціна, яку Україна має заплатити за мир. Але, як вважають аналітики FT, це було б надто небезпечно для президента Володимира Зеленського з військових, конституційних та політичних причин. Тому Україна не виведе своїх військ з Донбасу.

