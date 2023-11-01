Пакет помощи Израилю без Украины: стало известно, согласится ли Байден на ультиматум

Президент США Джо Байден наложит вето на предложенный республиканцами Палаты представителей законопроект о пакете помощи только Израилю, где не включено необходимое финансирование для поддержки Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Hill".

Джо Байден. Фото: из открытых источников

В Белом доме не намерены пересматривать свою позицию из-за предложенного спикером Палаты представителей США законопроекта, где есть только необходимая поддержка для Израиля, но не заложена необходимая помощь для Украины.

Административно-бюджетное управление (OMB) разобрало предложение республиканцев в Палате представителей и пришло к выводу, что оно "привносит партийность в поддержку Израиля" и не отвечает требованиям времени, игнорируя гуманитарную помощь жителям Сектора Газа и помощь Украине, а также союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе.

"Этот законопроект вреден для Израиля, для региона Ближнего Востока и для нашей собственной национальной безопасности", — заявили в Административно-бюджетном управлении.

В заявлении говорится, что Белый дом продолжит вести диалог с законодателями в Конгрессе, чтобы все же добиться от представителей двух партий одобрения по выделению финансов, как для Израиля, так и Украины в одном пакете.

Читайте также на портале "Комментарии" — битва за пакет помощи (прежде всего – Украине), который еще 20 октября запросил у Конгресса президент США Джо Байден (около 106 млрд долларов, где для нашей страны предусмотрено 61,4 млрд, для Израиля – 14,3 млрд) продолжается. Новоизбранный спикер Палаты представителей республиканец (трампистского крыла) Майк Джонсон заявил, что запрос на финансирование Украины и Израиля должен быть разделен. Как ситуация может развиваться дальше? Сумеет ли консервативное крыло республиканцев унять радикальных трампистов? Как может сыграть Демпартия, которая в данный момент имеет большинство в верхней палате и под контролем которой находится исполнительная власть? Что тут важно понимать Украине? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



