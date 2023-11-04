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Пакеты помощи Украине будут меньше: в Белом доме приняли непростое решение

В США признали, что пытаются растянуть поддержку Украине по-максимуму

сегодня, 07:15
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Кравцев Сергей
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США начали отправлять меньшие пакеты военной помощи Украине. Такой план якобы поможет растянуть поддержку. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Guardian".

Пакеты помощи Украине будут меньше: в Белом доме приняли непростое решение

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Фото: Getty Images

Белый дом заявил, что ввиду очень сложной ситуации в Конгрессе относительно предоставления финансирования Украине Администрация Байдена будет присылать меньшие пакеты военной помощи Украине, чтобы растянуть поддержку. Ведь пока что неизвестно, когда в Конгрессе удастся выйти на какое-то решение по помощи Украине.


Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что намерение состоит в том, чтобы продлить поддержку Украины как можно дольше, ведь пока что Конгресс продолжает дискутировать о новой помощи для Киева.

Читайте также на портале "Комментарии" — республиканцы продвинули в Палате представителей законопроект о пакете помощи Израилю без Украины. Теперь он должен пройти верхнюю палату (Сенат), где большинство у демократов. Ранее Белый дом заявил, что президент США Джо Байден ветирует законопроект в таком виде. В свою очередь, группа конгрессменов-республиканцев выставила требования для дальнейшей поддержки Украины. В частности, требуют, чтобы американский и украинский лидеры предоставили Конгрессу США стратегию победы Украины в войне против России. О чем говорит то, что происходит сейчас в США? Что будет с поддержкой Украины? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – может ли усилиться помощь Украине после статьи главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного: на чем акцентировал внимание генерал.




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Источник: https://www.theguardian.com/world/live/2023/nov/03/russia-ukraine-war-live-us-raises-nuclear-test-concerns-as-putin-withdraws-ratification-of-nuclear-test-ban-treaty
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