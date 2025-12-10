Папа Римский жестко обратился к Трампу: какое серьезное обвинение озвучил

Папа Римский Лев XIV прокомментировал недавние заявления президента США Дональда Трампа, в которых тот назвал Европу "падшей", а ее руководителей — "слабыми". На вопрос журналиста о справедливости американского плана мира для Украины понтифик отметил, что предпочел бы не давать оценок, однако подчеркнул, что такие высказывания могут оказать серьезное влияние на многолетний союз между США и Европой. По его словам, недавние комментарии направлены на разрушение того важного партнерства, которое должно оставаться крепким и в настоящем, и в будущем.

Папа Римский Лев XIV раскритиковал Трампа. Фото: Reuters

Лев XIV также отметил, что хотя инициативы Трампа могут найти поддержку среди части американской аудитории, другие будут воспринимать их совсем по-другому. Папа подчеркнул, что президент Соединенных Штатов действует в пределах своих полномочий, однако некоторые аспекты программы вызывают обеспокоенность стабильностью международных отношений.

Недавняя встреча Льва XIV с президентом Украины Владимиром Зеленским подтвердила важность дипломатии. Понтифик подчеркнул необходимость продолжения диалога и выразил надежду на справедливый и продолжительный мир. Он также выразил глубокую обеспокоенность войной в Украине, отметив, что нападения на города, в частности Киев, приводят к многочисленным жертвам, среди которых есть дети, а также разрушают гражданскую инфраструктуру, оставляя семьи без жилья, особенно в холодный период года.

Как уже писали "Комментарии", в США активизировались дискуссии вокруг последних заявлений Дональд Трамп после его комментариев о Крыме и поддержке Украины. Медиа все чаще обращают внимание на то, как такие высказывания влияют на его репутацию и восприятие серьезности его политических намерений, заявил глава организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук.